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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

AA |  23 Mart 2021 Salı - 17:29 | Son Güncelleme : 23 03 2021 - 18:53

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin seyri başta olmak üzere Suriye, Libya, Irak gibi bölgesel konular ve Covid-19 ile mücadele ele alındı.


Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik  Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. 
 
 
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede  Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin seyri başta olmak üzere Suriye, Libya, Irak gibi  bölgesel konular ve Kovid-19 ile mücadele ele alındı.
 
Türkiye ve ABD arasındaki yakın müttefiklik ilişkilerinin karşılıklı  saygı çerçevesinde ortak çıkar ve stratejik önceliklere odaklanan bir zeminde  ilerlemesi gereğinin altı çizilen görüşmede, iki ülke arasında anlaşmazlık unsuru  olan S-400 ve F-35 gibi konuların yapıcı bir angajmanla çözüme kavuşturulması  için ortak çaba sarf edilmesinin önemi vurgulandı.
 
PYD/YPG/PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil her türlü terör gruplarına karşı,  ayrım gözetmeksizin kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiği noktasında  Türkiye'nin hassasiyeti ve kararlılığı ifade edilirken, Suriye'de kalıcı barış ve  istikrarın sağlanması için siyasi sürecin ve anayasa çalışmalarının desteklenmesi  beklenen bir dönemde, sivillere yönelik saldırıların durdurulması gerektiği  belirtildi.
 
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetinin güvenoyu almasıyla birlikte  siyasi sürecin işlemesi ve istikrarın sağlanması yolundaki ilerlemeden duyulan  memnuiyet dile getirildi.
 
Görüşmede ayrıca küresel ölçekte kadına karşı her türlü şiddetin  önlenmesi için kararlılıkla mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.
 

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