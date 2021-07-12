Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi flaş gelişme! Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu, Yavaş...

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adaşlık yarışı kızışıyor. Millet ittifakında aday olarak 4 isim öne çıkıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener, İmamoğlu ve Yavaş arasında adaylık yarışı kızışıyor. Denkleme HDP'nin de girmesi sonucu millet ittifakında bir karar verilmesi gerekecek.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçikleriyle ilgili son değerlendirmeleri köşesine taşıdı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere dönük mesajlarını yoğunlaştırınca, “Ne oluyor, erken seçim mi geliyor?” sorusunun peşine düştüm.

Aslında bu soru işareti Erdoğan’ın Milli Görüş’ün ağır toplarından Oğuzhan Asiltürk’ü ziyareti üzerine oluşmaya başlamıştı.

Bir çiçekle bahar gelmez. Oğuzhan Asiltürk ziyareti seçim işareti olmaz diye düşündüm.

İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi bir kez daha düşünmeme yol açtı. Erdoğan AK Parti ’nin her MKYK toplantısında, il başkanları ve belediye başkanları ile yapılan toplantılarda, milletvekilleri ile buluşmasında seçimlere dönük mesajlarının dozunu artırıyor.

Diyarbakır ziyaretiyle birlikte çözüm sürecini tartışmaya açması ise seçim konusu üzerinde yoğunlaşmama neden oldu.

O nedenle AK Parti kulislerinin nabzını tutmaya, Erdoğan’ın seçimlere ilişkin mesajlarının anlamını çözmeye çalıştım.

BAHÇELİ İLE GÜVEN İLİŞKİSİ

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim diyor ama her defasında 2023 seçimleri diyor.

2- Erdoğan, erken seçim gibi hayati bir kararı Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ile konuşmadan almaz. Erdoğan, Bahçeli ile güven ilişkisine büyük önem veriyor.

3- Erdoğan da Bahçeli de seçimler 2023 yılında yapılacak diyorlar.

4- Erdoğan, AK Parti’yi seçimlere hazırlıyor. Orası doğru. Ama bu erken seçimler değil, 2023’te yapılacak olan seçimler.

5- Her seçim kader seçimidir ama 2023 seçimleri millet ve Cumhur İttifakı açısından kaderin de kaderi seçimlere döndü.

2 YIL ÖNCEDEN BAŞLATTI

6- İstanbul seçimleri başta olmak üzere yerel seçimler muhalefetin bir araya geldiğinde seçim kazanma potansiyelinin olduğunu ortaya koydu. Buna pandemi koşulları ve ekonomik zorluklar da eklenince Erdoğan, seçim çalışmalarını 2 yıl önceden başlatma ihtiyacı hissetti.

NE YAPIYOR?

7- Yazının başlığındaki sorunun cevabını çok net bir cümle ile vereyim. Erdoğan erken ya da baskın seçime hazırlanmıyor. AK Parti’yi 2023 seçimlerine hazırlıyor.

8- Erdoğan, AK Parti’yi, “Yarın seçim olacakmış gibi çalış, seçimler 2023 yılında yapılacak gibi hizmet et” moduna geçirmeye çalışıyor.

2023 HAZIRLIKLARI

9- Erdoğan, 2023 seçimlerini ilk turda kazanabilmek için, büyük buluşmayı gerçekleştirmeye çalışıyor.

10- Bunun için bir yol haritası belirlenmiş durumda.

KÜSKÜNLER

Bunun için öncelikle geçmişte AK Parti’ye oy vermiş hatta AK Parti kadrolarında görev almış ama kırgın ve küskün olanlara yöneldi. Kırgın ve küskünlerin kazanılması için talimat verdi.

MİLLİ GÖRÜŞ ETKİSİ

Milli Görüş tabanının gönlünü kazanabilmek için Oğuzhan Asiltürk üzerinden köprü kuruldu. Erdoğan, Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden Nedim Urhan hocaefendiyi ziyaret etti.

MUHAFAZAKÂR-DİNDARLAR

Ayasofya’nın tekrar cami olarak ibadete açılmasıyla birlikte muhafazakâr-dindar kesimde yaşanan coşkunun ardından ikinci bir adım daha attı, bir kesim tarafından aileye yönelik tehdit olarak görülen İstanbul Sözleşmesi’ni iptal etti.

KÜRT OYLARI

İstanbul seçimleri de gösterdi ki AK Parti Kürtleri kazanmadan seçimleri kazanamıyor. Erdoğan Kürtleri kazanmak için yeniden harekete geçti. Diyarbakır ziyaretinde çözüm sürecini tartışmaya açan Erdoğan, bahara kadar doğu ve güneydoğu illerinin tamamını ziyaret etme kararı aldı. Erdoğan her ay bir ili ziyaret edecek.

KİBİR UYARISI

AK Parti kadrolarına, “Araziye çıkın” talimatını veren Erdoğan, kibir uyarısında bulundu. “Tevazu ile gönüllere girin” dedi.

EVET AMA YETMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçimlerine yönelik attığı adımlar önemli. Hep ifade ediyorum. Bu kez seçimler aslanın ağzında değil, midesinde... Ancak doğru politikalarla kazanılmayacak seçimler yoktur. Bir dönemlerin moda sloganıyla “Yetmez ama evet” demiyorum. Tam aksine “Evet ama yetmez” diyorum.

DÖRT NOKTA

Bunun için:

1- AK Parti’nin reformcu kimliğinin yeniden ön plana çıkarılması gerekiyor.

2- Seçimin kaderini belirleyecek olan gençlerde heyecan oluşturacak bir strateji oluşturulmalı.

3- Genel siyasette kitlelere umut veren yenilikçi bir söylem oluşturulmalı.

4- Her şeyden ama her şeyden önce ekonomi ve işsizlik konusu birinci öncelik olmalı.

MUHALEFETİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK

KILIÇDAROĞLU MU?

Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor mu? İstiyor. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için özel bir ekip çalışmaya başladı.

AKŞENER Mİ?

Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor mu? 2018 deneyiminden sonra tek başına aday olmak yerine Millet İttifakı’nın adayı olmayı istiyor. Tek kadın aday olması ve milliyetçi-muhafazakâr kesimden oy alacağı tezi nedeniyle ortak adaylığı zorluyor.

İMAMOĞLU MU?

Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor mu? Hem de çok istiyor. Hatta İstanbul seçimlerinin yenilendiği 23 Haziran gecesinden bu yana büyük bir tutkuyla istiyor. Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu’na rağmen girdiği iki seçimi de kazanması en büyük avantajı. HDP ise en büyük destekçisi. Batı dünyasının desteğini de yanında tutmaya özen gösteriyor.

YAVAŞ MI?

Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olmayı istiyor mu? Farklı bir taktik kullanıyor. Cumhurbaşkanı adaylığına istekli gözükmüyor. Ama polemiklerden uzak durarak, sürekli olarak başarı çıtasını yükselterek, milliyetçi geçmişini hatırlatarak vazgeçilmez cumhurbaşkanı adayı olmaya çalışıyor.

UCU AÇIK BİR SÜREÇ

Ama hiçbiri cumhurbaşkanı adayının kim olacağını bilmiyor. Millet İttifakında, Cumhur İttifakı’nda olduğu gibi adaylık süreci tamamlanmış değil. Ucu açık bir süreç yürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu da olabilir, Ekrem İmamoğlu da. Mansur Yavaş’ın da şansı var az olmasına rağmen. Meral Akşener faktörü de masada duruyor.

KILIÇDAROĞLU-İMAMOĞLU REKABETİ

- Peki kararı kim verecek? Yerel seçimlerde elde edilen başarı muhalefetin umutlarını arttırdı. O nedenle Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında cumhurbaşkanlığı rekabeti doğdu. Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanları hizmete odaklansın. Aday olup kazanamazlarsa İstanbul ve Ankara ’yı AK Parti’ye kaptırırız” kozunu oynuyor. Erdoğan karşısında doğal cumhurbaşkanı adayı olma vizesini İstanbul seçimlerinde aldığına inanan İmamoğlu ise yakaladığı fırsatı Kılıçdaroğlu’na kaptırmak istemiyor. O nedenle Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında, “cumhurbaşkanlığı” gerilimi tırmanıyor.

KARARI KİM VERECEK

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu rekabeti Meral Akşener ile Mansur Yavaş’ın apartta beklemelerine neden oldu. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimi muhalefete bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir diye düşünen karar odakları harekete geçti.

SÜRPRİZ İSİM

Bu dört isimden biri cumhurbaşkanı adayı olabilir. Bu aşamada İmamoğlu

eğilimi ağır basıyor. Ama bu isimler üzerinde ittifak sağlanamazsa sürpriz bir isim ortaya çıkabilir. Bunun için HDP davasının sonucunu görmek gerekir.

KARARI MASA VERECEK

Kimin cumhurbaşkanı adayı olacağına liderler ya da partiler karar vermeyecek. Millet İttifakı bileşenleri karar alacak. O nedenle liderlerin değil masanın dediği olacak. Asıl önemli olan masada kimlerin olacağı.