Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili kulislere bomba gibi düşen iddia! Akşener, İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu...

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık tartışması bitmiyor. Ankara kulislerine düşen bomba gibi iddialar ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet ittifakının adayı kim olacak. İşte kulisleri sallayan o iddia...

Hürriyet'ten Abd ulkadir Selvi Ankara kulislerinin nabzını tuttu. Selvi yazısında, "Seçimlere iki yıl var ama cumhurbaşkanlığı tartışması bitmiyor. Daha doğrusu muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu gündemden düşmüyor. Bütün yollar Roma ’ya çıkar misali tüm operasyonların altında 2023 seçimleri yatıyor. O nedenle sis perdesinin aralanıp net bir fotoğrafın ortaya konulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İşte Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

Kulislerde konuşulanları 40 artı iki madde halinde sıralamak istiyorum.

KILIÇDAROĞLU’NUN B PLANI

1- Kılıçdaroğlu, kasım ayından bu yana her adımda cumhurbaşkanlığı adaylığına daha çok yaklaşıyor.

2- Ancak Kılıçdaroğlu’nun adaylığının A planı olmadığı, B planı olarak yedekte tutulduğu söyleniyor.

3- Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin ön plana çıkmasını önlemek için kendi ismini ön plana çıkardı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’I DÜŞÜNÜYOR MU?

4- Peki Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak düşünüyor mu?

5- Bu sorunun tek ve net bir yanıtı var. O da Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ı düşünmüyor.

6- Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın bir dönem daha belediye başkanı olarak hizmet vermesini istiyor.

AKŞENER FAKTÖRÜ

7- Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayına Millet İttifakı olarak karar vereceklerini söyledi. Bu doğru. Ama tabii uzlaşma sağlanabilirse.

8- Bu durumda İYİ Parti Lideri Meral Akşener ’in belirleyici rolü önem kazandı.

9- Akşener aday olmayacağını ve sistemin önünü tıkamayacağını açıkladı. Ama bu kendisine sunulan her ismi kabul edeceği anlamına gelmiyor.

10- İYİ Parti tek kadın aday olması nedeniyle Akşener’i istiyor.

ALTIN HİSSE

11- Ortak aday olma imkânı olursa Meral Akşener aday olacak ama olmazsa 2018 seçimlerinde olduğu gibi tek başına ortaya çıkmayacak.

12- Akşener ortak aday olmasını sağlayamazsa kimin aday olacağını belirlemek istiyor. O nedenle altın hisse Akşener’in elinde.

13- Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmadığı, kamuoyu araştırmalarına göre kimin kazanma şansı varsa onun aday gösterilmesi gerektiğini savunduğu söyleniyor.

14- Akşener’in, kamuoyu araştırmalarına göre Ekrem İmamoğlu öndeyse İmamoğlu’nu, Mansur Yavaş öndeyse Yavaş’ı destekleyeceği ifade ediliyor.

KILIÇDAROĞLU-İMAMOĞLU GERİLİMİ

15- Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Ekrem İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’nun kafasında kendisine yer olmadığını görmesi nedeniyle huzursuz olduğu söyleniyor.

16- Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının ön plana çıkarılması nedeniyle İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında bir gerilim yaşandığı söyleniyor.

17- CHP cumhurbaşkanı adayı göstermediği takdirde Ekrem İmamoğlu’nun yüz bin imza toplayarak aday olması formülüne ihtimal verilmiyor. İmamoğlu bu durumda hem Erdoğan’la hem de Millet İttifakı’nın adayı ile yarışmak zorunda kalacak.

18- İmamoğlu’nun, Akşener ve HDP desteğine güvendiği söyleniyor.

YAVAŞ NE YAPACAK?

19- Anketlerde ismi ön planda çıkan Mansur Yavaş’ın ise cumhurbaşkanlığı mücadelesine girmeyeceği ifade ediliyor.

20- Mansur Yavaş, şartların olgunlaşmasını bekliyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYI KRİTERLERİ

21- Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı kriterlerini açıklamıştı.

“Millet İttifakı’nın adayı, nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda. Başkanlığın verdiği muazzam yetkilerle yozlaşmayacak, gücünü hızlıca Meclis’e ve başbakana teslim edecek bilgelikte biri olmalı. Ülkeyi cumhurbaşkanı değil, başbakan yönetecek. Bu tarihi adıma ancak nefsine hâkim olabilen ve kendinden önce ülkesini düşünen bir cumhurbaşkanı vesile olabilir” demişti.

NEDEN ÖNEMLİ?

22- Kılıçdaroğlu, nefsini terbiye etmiş bir evliya aramadığına göre buna neden ihtiyaç duydu?

23- Millet İttifakı’nın seçimlerde önce kamuoyunun karşısına çıkıp, seçimleri kazandıkları takdirde parlamenter sisteme geçileceğine dair ortak bir deklarasyon yayınlaması öngörülüyor.

24- Cumhurbaşkanı adayı ile parlamenter sisteme geçildiği takdirde yetkilerini başbakana devretme konusunda bir anlaşmaya varılması öngörülüyor.

25- Kılıçdaroğlu’nun, “Millet İttifakı’nın adayı, nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda” sözü bu aşamada önem kazanıyor. Cumhurbaşkanı adayı seçildiği takdirde yetkilerini başbakana devretmeyi kabul edecek biri olmalı.

HDP NE YAPAR?

26- HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sincar, 2023 seçimlerine dönük önemli mesajlar veriyorlar.

27- Buldan ve Sincar, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde etkin olmak istediklerini ifade ediyorlar. Yani “Cumhurbaşkanının belirleneceği masada biz de olalım. Yoksa sonradan gelip bize şu aday olsun destekleyin, demeyin” mesajını veriyorlar.

ÜÇÜNCÜ İTTİFAK

28- Yine Buldan ve Sancar, Millet İttifakı’na girmek gibi bir heveslerinin olmadığının, Millet İttifakı’ndan da bir davet almadıklarının altını çiziyorlar.

29- HDP’nin baraj sorunu olmadığını belirterek, üçüncü bir ittifak sinyalini veriyorlar. HDP’nin bünyesinde TİP’in de yer alacağı demokrasi bileşenleri ittifakından söz ediliyor.

30- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP’ye Millet İttifakı’nın kapılarını kapatmış ve seçimlere ayrı olarak girmesini önermişti.

BU YAZIYI NİYE YAZDIM?

Yukarıda sıraladığım maddeleri zaten siz de biliyorsunuz. Ayrıca ben bir süredir zaten bu kulisleri aktarmaya çalışıyorum. Peki burada yeni olan ne var?

YENİ KULİSLER

31- Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kılıçdaroğlu’nun A planının, Millet İttifakı’nın da kabul edebileceği, siyaset üstü ortak bir isim olduğu söyleniyor.

32- Kılıçdaroğlu’nun bu nedenle iki isimle temas halinde olduğu ifade ediliyor.

33- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın da bu temaslarda devrede olduğu söyleniyor.

34- Bu isimlerden birinin geçmişte AK Parti ’de önemli görevler üstlenmiş biri olduğu ifade ediliyor. Hemen aklınıza Abdullah Gül ya da Ali Babacan gelmesin. Onlar değil, daha yıpranmamış bir isim olduğu söyleniyor.

HDP CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKARACAK MI?

35- En kritik halkalardan biri ise HDP’nin tavrı olacak.

36- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösteren HDP bu seçimde de cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı? Eğer üzerinde uzlaşmaya varılabilirse HDP’nin 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağı söyleniyor.

37- Seçimlere Millet İttifakı ile birlikte girmeyecek olan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak muhalefetin ortak adayını destekleyeceği ifade ediliyor.

38- HDP Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Garo Paylan ve Hişyar Özsoy’un ABD’deki temasları sırasında HDP hakkında açılan kapatma davası ile cumhurbaşkanı adayı konusunun ele alındığı ifade ediliyor.

ABD’DE ADAY ÇIKARMAYIN DENİLDİ Mİ?

39- ABD’deki temaslar sırasında HDP’lilere cumhurbaşkanı adayı çıkarmamaları, muhalefetin ortak adayını desteklemeleri yönünde telkinler yapıldığı konuşuluyor. Ben kulislerde konuşulanları aktardım, doğrusunu ise onlar bilir.

40- Bu süreçte HDP hakkında açılan kapatma davasının sonucu etkili olacak. Bu kez farklı bir karar çıkabilir.

SON SÖZ

Bu kadar uzun yazıyı iki noktayı vurgulamak için yazdım.

1- Kılıçdaroğlu’nun siyaset üstü iki isimle temas halinde olduğu.