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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, New York'ta panel düzenleyecek

AA |  17 Eylül 2021 Cuma - 21:32 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 21:32

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlık olarak, BM Genel Kurulu öncesinde BM Plaza'da "Kovid-19 Sonrası Dönemde Güvenin Yeniden İnşası ve Umudun Tazelenmesi: Türkiye'nin Uluslararası Düzene Bakış Açısı" başlıklı bir panel düzenleyeceklerini bildirdi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  Fahrettin Altun, konuya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde  milletimizin hizmetinde gece gündüz demeden tüm dünyada aktif kamu diplomasisi  hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaların bir yenisini ABD'de New York'ta  gerçekleştiriyoruz. Panelde, BM'nin değişen dünya düzeninde nasıl daha  demokratik, verimli, şeffaf, adil ve insan odaklı olabileceği ile Afganistan'daki  son gelişmelerin yanı sıra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'ye  ilişkin somut reform önerileri değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.
 
"Kovid-19 Sonrası Dönemde Güvenin Yeniden İnşası ve Umudun  Tazelenmesi: Türkiye'nin Uluslararası Düzene Bakış Açısı" başlıklı panel, New  York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı BM 76. Genel Kurulu öncesinde  düzenlenecek olması nedeniyle önem arz ediyor.
 
New York'ta United Nations Plaza'da düzenlenecek panele, siyaset,  akademi, düşünce kuruluşu, medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin  katılımı bekleniyor.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı eski danışmanı Rich Outzen ve SETA Washington  DC Araştırma Direktörü Dr. Kılıç? Buğra Kanat'ın konuşmacı olarak yer alacağı  panelin moderatörlüğünü TRT World Şef Editörü Ghida Fakhry yapacak.
 
Panelde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, müstakil olarak kaleme aldığı "Daha  Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitapta yer alan BM'ye ilişkin somut reform  önerilerinin de tartışılması bekleniyor.
 

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
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