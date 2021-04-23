Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem açıkladı! Kripto para...

Türkiye dünden beri 2 milyar dolarlık kripto para vurgunu iddiasını konuşuyor. Bu konuda ne adım atılabilir? Yasal düzenlemeler olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ragıp Ertem, CNN TÜRK haber editörü Kıvanç El'in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ragıp Ertem, CNN TÜRK’e konuk oldu ve Türkiye dünden beri 2 milyar dolarlık kripto para vurgunu iddiasıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Merkez Bankası’nın kripto paralarla ilgili yaptığı düzenlemenin bir ön düzenleme olduğunun altını çizen Ertem, “Tabii ki bunun arkası da gelecek, gelmesi de lazım. Biliyorsunuz bu kripto paraların alınıp satıldığı platformlar var. Bu platformaların belli denetimlere ve yatırımcı açısından belli güvencelere yönelik olması gerekiyor. Bu henüz yok.

Platformlarla ilgili bir düzenleme yapılması lazım. Merkez Bankası ’nın yaptığı iki temel düzenlemeydi. Biri ödeme aracı olarak kullanılmasını yasakladı. İkincisi de aracı kuruluşlardan bunlara yönelik para transferinin önüne geçti. Bu da çok önemliydi.

Son olay da ortaya çıkartıyor ki bunların bir sermaye yeterlilikleri ve belli kriterlere göre lisanlamalarının olması lazım. İlgili kurumlarımız bu konu üzerinde çalışıyorlar. Bu reform programında da gündeme geldi. Çalışmalar bittiğinde Türkiye’de bunun hukuki bir üst yapısı olmuş olacak. Yatırımcılar için o zaman güvenli olacak” dedi.

Cemil Ragıp Ertem, yatırımcıların yaşadığı kayıplarla ilgili, bankalardaki gibi bir devlet garantisinin olmadığının altını çizdi. Ertem, “Eğer şifteler yatırımcıların ellerindeyse kendi cüzdanlarına ulaşma konusunda yüksek boyutta bir sorun yaşamazlar ama şifreleri de kripto borsacıların elindeyse ve onlara emanet etmişlerse ve orada da bir saadet zinciri ve ödeme güçlüğü olduysa oradaki alacakları konusunda endişe etmeleri gerekir diye düşünüyorum” dedi.