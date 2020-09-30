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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 3 ay içerisinde...

30 Eylül 2020 Çarşamba - 14:26 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 14:28

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3 ay içinde kamunun elinde bulunan paylaşılabilir tüm coğrafi veriler, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’na eklenmiş olacak. Dolayısıyla yıl sonunda yani 3 ay içerisinde büyük veri artık elimizin altında. 2020 yılı, tüm illerimizle birlikte bürokraside anlık veriye dayanan etkin yönetimi sağladığımız ve akıllı şehirler yönünde önemli adımlar attığımız bir milat olarak hatırlanacaktır." dedi.


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