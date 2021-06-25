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Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 fakülte kuruldu

AA |  25 Haziran 2021 Cuma - 7:38 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 7:38

Bazı fakültelerin kurulması ile bazı yüksekokul ve fakültelerin kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre,  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Fenerbahçe  Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Bayburt Üniversitesine bağlı Spor  Bilimleri Fakültesi, Bingöl Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Işık  Üniversitesine bağlı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İktisadi, İdari  ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı Uygulamalı  Bilimler Fakültesi, İstinye Üniversitesine bağlı Mühendislik ve Doğa Bilimleri  Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli  Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.
 
Kapatılan fakülte ve yüksekokullar
 
Söz konusu kararla, Bayburt Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor  Yüksekokulu, Bingöl Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Işık  Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ile İktisadi  ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı Uygulamalı  Bilimler Yüksekokulu, İstinye Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesi ile  Fen-Edebiyat Fakültesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı Spor  Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kapatıldı.
 
Işık Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi ile  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi adı altında  birleştirildi.
 
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Arnavutluk  Cumhuriyeti'nde akademik birim kurulacak.
 
Resmi Gazete'deki bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile Faruk Saraç  Tasarım Meslek Yüksekokulu'nun adı, İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek  Yüksekokulu olarak değiştirildi.
 
  
 

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