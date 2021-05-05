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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

AA |  05 Mayıs 2021 Çarşamba - 16:51 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 18:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesinde, yapılan anlaşma kapsamında Rusya'dan Türkiye'ye gönderilecek Sputnik V aşısının sevkiyatının planlanan şekilde gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve  Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
 
Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek  adımlar, Kovid-19'la mücadelede iş birliği ve bölgesel konular ele alındı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan anlaşma kapsamında Rusya'dan Türkiye'ye  gönderilecek Sputnik V aşısının sevkiyatının planlanan şekilde gerçekleşmesini  beklediklerini belirtti.
 
Erdoğan, iki ülkenin pek çok alanda tesis ettiği iş birliğine aşı  üretiminin de dahil olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
 
Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanmasında Türk-Rus iş birliğinin  önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yukarı Karabağ konusunda da bölgesel  normalleşme ve istikrar sürecinin iyi kullanılması gerektiğini dile getirdi.
 
Erdoğan ve Putin'in görüşme trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bu yıl 13 Ocak,  18 Şubat ve 9 Nisan'da olmak üzere 3 kez telefonda görüştü. İki lider, 10 Mart'ta  ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali üçüncü güç ünitesinin temel atma törenine video  konferansla katıldı.
 
Bu yılki beşinci görüşmelerini yapan Erdoğan ve Putin, 2020 yılında  ise yüz yüze ve telefonda 20'den fazla görüşme gerçekleştirdi.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin telefon görüşmesi
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