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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü

AA |  14 Temmuz 2020 Salı - 21:03 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 21:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.


İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili  meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında  fikir alışverişinde bulunuldu.
 
Erdoğan ve Trump, hem 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması  hem de Libya'da kalıcı istikrarın sağlanması için iki müttefik olarak daha yakın  çalışma hususunda mutabık kaldı.
 
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
 
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile  ABD Başkanı Donald Trump'ın, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, "bölgesel  konuların müzakere yoluyla çözülmesi" vurgusu yaptığını duyurdu. 
 
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada,  bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın telefonda görüştüğünü bildirdi.
 
Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump, ABD ve Türkiye  arasındaki pozitif ticaret ilişkilerini görüştü ve bölgesel konuların müzakere  yoluyla çözülmesinin gerekliliğine olan inancımızın altını çizdi." ifadesine yer  verildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump
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