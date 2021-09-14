Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivıca Daçiç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 2 saat sürdü, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç'i kabul etti
DHA | 14 Eylül 2021 Salı - 17:15 | Son Güncelleme : 14 09 2021 - 17:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivıca Daçiç'i kabul etti.
- Lenfoma hastalarına Covıd sürecinde 8 önemli uyarı
- Kira fiyatlarına çözüm önerisi! Yüksek kiralar gündemde!
- Çağla Şıkel'den o iddialara olay yanıt!
- ABD çantasında 3 kritik dosya! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin detayları!
- Akciğer sertleşmesinde erken tanı hayat kurtarıyor!
- Mamutlar geri dönüyor! Yeniden doğacaklar