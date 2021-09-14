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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç'i kabul etti

DHA |  14 Eylül 2021 Salı - 17:15 | Son Güncelleme : 14 09 2021 - 17:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivıca Daçiç'i kabul etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivıca Daçiç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 2 saat sürdü, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Ivıca Daçiç
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