Cumhurbaşkanı Erdoğan, Raşid Dostum'u kabul etti. Dostum ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Saat 14.30'da başlayan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Raşid Dostum'u kabul etti
DHA | 24 Nisan 2021 Cumartesi - 18:00 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 18:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum ile görüştü.
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