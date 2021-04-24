Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Raşid Dostum'u kabul etti. Dostum ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Saat 14.30'da başlayan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.