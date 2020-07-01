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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar dizi izleyip film çeviredursun...

01 Temmuz 2020 Çarşamba - 20:57 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 20:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformlarıyla ilgili açıklamalarının çarpıtılmaya çalışılmasına ilişkin, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı sosyal medya platformlarıyla ilgili bugünkü  açıklamalarının bağlamından koparılıp çarpıtılmasının ardından Twitter hesabından  yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
 
"Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya  devam edeceğiz. RTE."

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