Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar dizi izleyip film çeviredursun...
01 Temmuz 2020 Çarşamba - 20:57 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 20:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformlarıyla ilgili açıklamalarının çarpıtılmaya çalışılmasına ilişkin, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı sosyal medya platformlarıyla ilgili bugünkü açıklamalarının bağlamından koparılıp çarpıtılmasının ardından Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Onlar dizi
izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz. RTE."