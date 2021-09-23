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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü

AA |  23 Eylül 2021 Perşembe - 2:00 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 2:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir araya geldi.


Yeni Türkevi Binası'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
 
Görüşmede, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Savunma  Bakanı Hulusi Akar ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da hazır  bulundu.
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler
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