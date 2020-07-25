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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti

AA |  25 Temmuz 2020 Cumartesi - 20:51 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 20:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.


Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak geldiği  Vahdettin Köşkü'nde, Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile  katıldı.
 
Erdoğan sonrasında Serrac ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı  gerçekleşti.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Fayiz es-Serrac
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