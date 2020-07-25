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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti
AA
| 25 Temmuz 2020 Cumartesi - 20:51
| Son Güncelleme : 25 07 2020 - 20:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.
SONRA OKU
Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak geldiği Vahdettin Köşkü'nde,
Amasya
Çevre Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
Erdoğan sonrasında Serrac ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
ETİKETLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Libya
Fayiz es-Serrac
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