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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 100 bin konut...

24 Ekim 2020 Cumartesi - 15:26 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 15:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Talas Paraşüt Alanı'nda Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunarak, "Bugün projenin ilk etabını oluşturan 652 konut ve 55 iş yerini hizmete açıyoruz. Yeni haliyle bu bölgenin cazibesi artacaktır. Kentsel dönüşüm projelerimizin her aşaması şeffaf ve uzlaşmayı esas alacak şekilde yürütülmüştür." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Talas Paraşüt Alanı'nda Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yeni haliyle bu bölgenin cazibesi artacak. Dolayısıyla hak sahiplerinin mülklerinin değerleri yükselecek." ifadelerini kullandı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
 
Az önce partimizin ilk kongresini gerçekleştirdik. şu anda kongre devam ediyor. Kayseri'de AK Parti'yi 2023'e taşıyacak yol arkadaşlarımız belirleniyor. Daha önce pek çok ilimizde olduğu gibi gecekondu kuşatmasında olan Kayseri bugün ülkemizin en güzel şehircilik örneklerinden biri haline gelmiştir. TOKİ ve belediyelerimizin başarılı çalışmaları gecekondu bölgeleri örnek yerleşim alanları haline dönüştürülmüştür. Şehrimizde yaklaşık 100 bin konutun dönüşümü gerçekleşmiştir.
 
Bugün projenin ilk etabını oluşturan 652 konut ve 55 iş yerini hizmete açıyoruz. Yeni haliyle bu bölgenin cazibesi artacaktır.
 
Kentsel dönüşüm projelerimizin her aşaması şeffaf ve uzlaşmayı esas alacak şekilde yürütülmüştür. Bugün 168 konutluk ilk etabın açılışını yapıyoruz. Bu konutlarda hayatlarını sürdürecek vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyorum.
 
 
 
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşüm anahtar teslim
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