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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu'da: Küllerimizden yeniden ayağa kalkacağız

13 Ağustos 2021 Cuma - 13:08 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 13:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da vatandaşlara seslendi.
Erdoğan, "Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da vatandaşlara seslendi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: 
 
Milletimize baş sağlığı diliyorum. Rabbim beterinden korusun diyorum.
Bugün Bozkurt'a geçip cumayı inşallah orada kılacağız. Ve Bozkurt'lu kardeşlerimizle hemhal olacağız Sizi selamlamadan geçmeyeyim istedim.

Şunu çok açık net söylüyorum. Bizler Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ve ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp inşallah; hep söyleriz ya küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız.
 
Hiç merak etmeyin bu millet hiçbir zaman çömelmedi, yine çömelmeyeceğiz. Bu devlet hiçbir zaman yıkılmadı, yine yıkılmayacağız.
 
Süratle de inşallah en kısa zamanda bütün mağduriyetleri giderme çabası içinde olacağız. İçişleri Bakanım, Ulaştırma Bakanım, Çevre Şehircilik bakanımla buradayız. Yerinde değerlendirmeyi yapacağız.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kastamonu sel
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