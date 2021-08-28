Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'da: 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'da mevkidaşı Cukanoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dost ve müttefik Karadağ'a ilk ziyaretimi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na Antalya 'da söz vermiştim, geciktim demiştim. Artık pandemi falan dinlemeyeeğim ilk ziyaretimi yapacağım demiştim. Geldik. İyi ki de gelmişiz. Bu güzel manzaranın içinde basın toplantısını yapıyor olmak bizi ayrıca mutlu ediyor.

Değerli dostum Cukonoviç'e nazik daveti ve misafirperverliği için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk ilişkileri çok eski zamanlara dayanıyor.

Karadağ'ı ilk tanıyan ülkeler arasındayız. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki irademizi bir kez daha teyit ettik.

Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Bu hedefi belirleyelim dedik. 250 milyon dolara yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk özel sektörünün Karadağ'daki varlığı ticaret hacmimizi artırmamızı sağlıyor. Türkiye Karadağ'a en çok yatırım yapan 10 ülke arasında yer alıyor.

Görüşmemizde ayrıca Balkanlar ve ülkelerimizi ilgilendiren uluslararası konuları görüşme fırsatı bulduk. Balkanların ve Avrupa 'nın önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor.