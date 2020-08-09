Halil Erdoğan'ın geçen 6 Ağustos günü kalp krizi geçirdiği ve yakınları tarafından özel hastaneye kaldırıldığı anjiyo yapıldıktan sonra ise kalbinin 5 damarına stent takıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastane ziyaretinin ardından Kocaeli'den ayrıldı.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti
09 Ağustos 2020 Pazar - 23:13 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 23:13