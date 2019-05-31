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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

31 Mayıs 2019 Cuma - 14:55 | Son Güncelleme : 31 05 2019 - 14:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Mimar Sinan Camisi'nde kıldı.


Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'ne geçti.
 
Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'na geçerek annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

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