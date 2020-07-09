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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni atanan isimler

AA |  09 Temmuz 2020 Perşembe - 1:26 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 1:26

Bazı kurumların yönetim kurullarına yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama  kararlarına göre, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Karasu  görevinden alınarak, bu suretle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine İlyas Tufan  atandı.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Cangül de  görevinden alınırken, yerine Celalettin Sıvacı görevlendirildi.
 
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) Yönetim  Kurulu üyeliğine Mehmet Ali Kaya, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)  Yönetim Kurulu üyeliğine Halil İbrahim Azal, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel  Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Uğur Sancarbaba, ETİ Maden İşletmeleri Genel  Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Soner Korkmaz, Türkiye Elektromekanik Sanayi  AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Hakkı Karataş, Türkiye Petrolleri AO  Genel Müdürlüğü (TPAO) Yönetim Kurulu üyeliğine Abdullah Bayazıt, Türkiye  Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Hüseyin  Bilgiçoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine ise Faruk Çakmak  getirildi.
 

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