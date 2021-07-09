Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hayırlı olsun' diyerek müjdeyi duyurdu

Sizler Diyarbakır annelerinin yüreklerini yaktığını daha iyi biliyorsunuz. Halbu ki Diyarbakır tarih boyunca barış ve refar şehri olmuştur. Kürt kardeşlerimin üstüne terör müsibeti çöktü. Güzelim Diyarbakır'ı perişan ettiler. AK Parti 'yi kurduğumuzda buraya geldik ve karşılaştığımızda bizden ne istiyorsunuz diy sorduk. Sesinize kulak verdik ve iktidara gelince OHAL'i kaldırdık mı? Sesinize kulak verdik.

Biz tüm samimiyetimizle demokrasi dedik. Sırtını terör örgütüne dayayanlar ne yaptı? Gelin bugün açıkça bunları konuşalım. Gelin bugün utanmadan yüzü kızarmadan barış, demokrsi diyenlerin maskelerini indirmeye var mıyız? Bunların Eş Genel Başkanı çıkmış, 'AK Parti kadınların başına gelmiş en büyük beladır' demiş.

En çok Kürt kanını PKK dönkemdi mi? Bu bölgede sanayinin bitmesine neden olmasına bunlar değil mi? Bulundukları partilerde 'Demokrasi' kelimesini eksik etmediler. Hangi demokraside örgüt militanlarına hesap verilir. Hangi demokraside alt yaptı üst yapı için hendek ve çukur kazmak için kullanılır? Bunlar demokrasi savunucusu değil, demokrasi düşmanıdır.

21. yüzyılın tüm yüz kızartıcı işlerini Kobani'de işliyorlar. 14 yaşındaki Kürt kızlarımızı dağa kaçıranlar bunlar değil mi? Bunlar hangi edepten, hangi namustan bahsediyorlar. Bunlarda ne edep, ne namus var! Bunlar kirli.





Dayatma, terör bunların ruhuna işlemiş. Ne diyorlar, 'Bizim PKK ile ilişkimiz yok' diyorlar. Bunların işi gücü yalan. Yanındaki ortağı CHP, onun da işi gücü yalan. Akşam yalan, Evet çözüm sürecini biz başlattık ama sonlandıran biz olmadık. Bunların gizli gündemleri, art niyetleri sonlandırdı. Hiçbir zaman meşru, demokratik, hukuk düzeninde siyaset yapmayı düşünmediler. Diyarbakır'ı, Sur'u köstebekler gibi kazananlara 'siz ne yapıyorsunuz' demediler. Allah için söyler misiniz dünyada hangi devlet, demokrasi, adalet, vicdan bunlara müsaade eder.Dayatma, terör bunların ruhuna işlemiş. Ne diyorlar, 'Bizim PKK ile ilişkimiz yok' diyorlar. Bunların işi gücü yalan. Yanındaki ortağı CHP, onun da işi gücü yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Yalandan mağduriyet, dışlanmışlık edebiyatı yapıyorlar.

Bunlar CHP ile birlikte yürüyorlar mı? İYİ Parti ile birlikte yürüyolar mı? Al birini vur ötekine. Çözüm sürecini biz başlattık. Çözüm sürecini sonlandıran biz olamayız. Onların kötü niyeti gizli gündemleri sonlandırdı.



Dünyada hangi devlet buna müsaade eder. Hangi demokrasi, hangi hukuk buna göz yumar. Utanmadan sıkılmadan hala kardeşlik hukuk demokrasi diyorlar. Siz bu kavramları en son ağzına alacak kişilersiniz ey HDP...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yıllardır bunların elindeydi. Ödenekleri gecikti mi? Hayır. Kim yaptı bunu HDP, PKK. Devletten alınan ödenekle örgütten aldıkları hibeyle hendek kazmadılar mı? Beldiyelere verilen kaynakların bir avuç terör baronuna peşkeş çekildiğini gördük. Beldiyelerden gelen her kuruş sizlere hizmet olarak dönüyor.

Seçimlerde seni başkan yaptırmayacağız diye ortalığı inletenlerin Yasin Börü'nün kanının hesabını verdiğini gördünüz mü? Yasin Börü'yü nasıl alçakça öldürdüklerini biliyorsunuz değil mi? Bu nasıl bir kindir, bu nasıl bir nefrettir? Bıraktım Kürdünü, Türkünü böyle bir eziyet canlıya nasıl yapılabilir?

Bu ülkeyi birlikte bu günlere getirdik. İnşallah yine 2023 vizyonuna kavuşturacağız. Tükriye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini bizimle birlikte kavuşmuştur. Diyarbakır'a son 10 yılda 46 tirilyon destek sağlanmıştır.