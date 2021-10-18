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Cumhurbaşkanı Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı!

18 Ekim 2021 Pazartesi - 23:03 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 23:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i vefatının 2. yılında rahmet ve hürmetle andı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın ve kültür dünyamızın unutulmayacak ismi, kalbi Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan bir dava adamı olan merhum Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum. ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nuri Pakdil Erdoğan paylaştı
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