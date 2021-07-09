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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır anneleri ile buluştu: Diyarbakır annelerinin bedduası bunları vuracaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır anneleri ile buluştu: Diyarbakır annelerinin bedduası bunları vuracaktır