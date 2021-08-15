Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır bölgesiyle ilgili flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran sınırında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı, hudut birliklerine seslendi. Erdoğan açıklamasında, "Bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor. Bunu beraber aşacağız. Özellikle sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları tamamen engellemiş olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran hudut hattında inceleme denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek alınan önlemlere ilişkin bilgi aldı. Sınırın sıfır noktasında görev yapan hudut birliklerinin komutanlarına da seslenen Erdoğan, “Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Bunları da aşmamız gerekiyor. Çünkü bir yalan terörü Türkiye’de estiriliyor” dedi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile İran hududunda alınan önlemleri yerinde inceledi.

Havadan ve karadan yaptığı incelemelerin ardından Akar ve Komutanlar, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve hudut birliklerinin komutanlarıyla 6. Hudut Tugay Komutanlığı’nda bir araya geldi.

Alınan önlemlerin bir kez daha ele alındığı toplantının arından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Bakan Akar, çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Sonrasında hudut hattında görevli birliklerin komutanlarına hitap eden Erdoğan, şunları söyledi: