21 Aralık 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.388 -1.46 EURO 9,3240 -0.31
USD 7,6770 0.64 ALTIN 464,090 0.55
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 250 bin TL'lik tazminat davası

21 Aralık 2020 Pazartesi - 11:15 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 12:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta TBMM'de  düzenlediği basın toplantısında, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Grup  Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açtığı davanın  dilekçesinde, Özel'in 17 Aralık 2020'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısında  "Erdoğan'a yönelik, kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına  saldırı kastıyla, fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu" kaydedildi.
  
Özel'in konuşmasından bazı bölümlere yer verilen dilekçede, şöyle  denildi:
 
 "Davalının ve mensubu bulunduğu siyasi partinin Sayın  Cumhurbaşkanımıza yönelik ısrarlı şekilde ve hakaret kastı ile 'diktatör'  yakıştırmasında bulunması uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında kabul  ettirilmeye çalışılan algı operasyonunun ve otoriterlik propagandasının bir  yansımasıdır. Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişiminden önceki zaman diliminde  FETÖ terör örgütü öncülüğünde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak  'diktatör-tek adam' algısı oluşturmak maksadıyla içerde ve dışarda yaygın bir  kampanya başlatılmıştır. Davalı ve mensubu bulunduğu parti tarafından da bu  kampanya sahiplenilmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında 'diktatör-tek adam'  algısı oluşturmak için yoğun çaba sarf edilmiştir. 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen  darbe teşebbüsüyle ilgili ortaya çıkan gerçekler ışığında söz konusu kampanyanın  15 Temmuz darbe girişimine meşruiyet kazandırmak ve darbenin başarılı olması  halinde özellikle yurt dışında 'diktatör devrildi' algısı oluşturmak amacıyla  planlanıp icra edildiği hususunda tereddüt bulunmamaktadır."
 
Dilekçede, "bu amaç doğrultusunda Özel'in ve mensubu bulunduğu siyasi  partinin, hala ortak bir politika çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında  haksız ve mesnetsiz, hakaretamiz isnatlarda bulunduğu, kamuoyunu da bu isnatlara  inandırma hususunda yoğun gayret sarf ettiği" kaydedilerek, "Bu propagandaya yurt  içinde ve dışında PKK, FETÖ ile müzahir unsurlar da aktif destek sağlamaktadır."  ifadesi kullanıldı.
 
Özel'in sözlerinin eleştiri kapsamında değerlendirilmesi ve hukuken  himaye edilmesinin mümkün olmadığı belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:
 
"Zira, davalının izafe ettiği sıfatın aksine Sayın Cumhurbaşkanımızın  yargı denetiminde gerçekleştirilen, gizli oy-açık tasnif ilkelerinin benimsendiği  demokratik bir seçim sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nin halk tarafından yüzde 52  oyla doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı sıfatını haiz olmasının yanı sıra, temel  hak ve hürriyetler ile demokrasimizin gelişmesi doğrultusunda sayısız reformların  mimarı olan ve her fırsatta milletin iradesini referans gösteren bir lider olduğu  da izahtan varestedir. Nitekim, Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin geleceği için  bir mihenk taşı olan 24 Haziran seçimlerinde, milletimizin kendisine duyduğu  güven neticesinde göstermiş olduğu milli iradeyle ihtilafa yer bırakmayacak  şekilde yeniden Cumhurbaşkanlığı makamına seçilmiş ve böylelikle seçim yeniden  cumhurun zaferiyle sonuçlanmıştır."
 
AK Parti'nin, Erdoğan'ın liderliğinde sadece milletten icazet alarak  kurulmuş bir siyasi parti olduğuna yer verilen dilekçede, "Türk siyasetinde  yerleşik olan vesayet odaklarının gölgesinde icazetle siyaset yapma  alışkanlığını, birçok bedel ödeyerek değiştirmiş ve herkes için özgür siyaset  yapma ortamını sağlamış Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik dava konusu iddia ağır  bir iftiradır ve hukuken himaye edilmesi mümkün değildir." denildi.
 
Özel'in dava konusu edilen açıklamalarının düşünce ve ifade hürriyeti  çerçevesinde değerlendirilip, hukuken mazur görülemeyeceği belirtilen dilekçede,  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), ifade özgürlüğünün ihlali nedeniyle  yapılan başvurularda, kişilerin şeref ve itibarına eleştiri sınırını aşan ve  hakaret içeren sözler dolayısıyla yapılan başvurularda, özel hayat hakkının  korunmasını daha değerli gördüğüne dikkat çekildi.
 
Anayasa Mahkemesinin de kararlarında, AİHM'e benzer şekilde, bireyin  manevi varlığının parçası olan kişisel şeref ve itibarına keyfi olarak müdahale  etmemek ve üçüncü kişilerin saldırılarını önlemekle devletin yükümlü olduğunu  belirttiği aktarılan dilekçede, manevi tazminatın şartlarının oluştuğu ve  saldırının tekrarlanmaması için tazminat miktarının caydırıcı olması gerektiği  belirtildi.
 
Dilekçede, bu sebeplerle Özel'in 250 bin lira manevi tazminat  ödemesine karar verilmesi istendi.
 
Dava Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel tazminat davası
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.