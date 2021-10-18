Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: Millî Teknoloji Hamlesi’ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır.