Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: Millî Teknoloji Hamlesi’ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
18 Ekim 2021 Pazartesi - 20:05 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 20:05