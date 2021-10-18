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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

18 Ekim 2021 Pazartesi - 20:05 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 20:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı yayımladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: Millî Teknoloji Hamlesi’ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özdemir Bayraktar başsağlığı mesajı
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