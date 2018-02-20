Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini çok ağır öderler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rejim yanlılarının Afrin'e girdiği iddialarına ilişkin,"Terör örgütlerinin kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara fırsat vermemiz mümkün değil,bedelini çok ağır öderler" ifadelerini kullandı.

