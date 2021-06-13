Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi flaş mesaj: ABD sözleşmeye uymadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e hareket ediyoruz. NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. NATO, farklılaşan tehditler karşısında kendini güncellerken yeni şartlara da uyum sağlıyor.

Afrin'deki hastaneye yönelik terör saldırısında 14 sivil şehit oldu, 32 kişi yaralandı. Bu saldırı PKK/YPG'nin nasıl vahşi bir örgüt olduğunun göstermiştir. Bu alçakların döktüğü kanın hesabını soracağız.

NATO Zirvesi'nde müttefiklerimize, ülkemize yönelik tehditler karşısında dayanışma beklediğimizi ifade edeceğiz. NATO'dan ve üye ülkelerden Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerine uygun davranışlar bekliyoruz.

ABD BAŞKANI BIDEN İLE GÖRÜŞME

Sayın Biden'la bizim göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak. Birinci derecede Türkiye - Amerika ilişkilerini şöyle bir masaya yatırtmamız gerekiyor. İçerde dışarda bir çok dedikodular oldu. Bunları geride bırakıp neler yapacağız bunları konuşmamız lazım. Görüşme alanımız çok geniş. Zira 24 Nisan bizler için maalesef bizler için çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı beklemezdik, bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil.

Türkiye rastgele bir ülke değil. ABD ile NATO'da müttefik bir ülke. İki müttefikin kalkıp da bu konuda NATO ile uzaktan yakından alakası olmayan Ermeniler konusunda böyle bir yaklaşıma girmesi bizleri rahatsız etmiştir, üzmüştür. Savunma sanayine yönelik masa üstünde kalan konular var. En önemlisi F35 konusudur. Türkiye ahdini yerine getirdiği halde sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır. Ödemelerin yapmış Türkiye var, ciddi manada parça alma işlemini Türkiye'den yaptıkları halde yani 700 - 750 parçayı veren Türkiye var.

NATO Genel Sekreteri ile de görüşeceğiz. Bu süreçte Stoltenberg olumlu yaklaşımda olmuş bir dostumuzdur. bu süreci devam ettiren bir dosttur. Ne gibi adımlar atarız görüşme imkanımız olacak.