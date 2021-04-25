Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çanakkale Ruhu'nu yaşatmaya, ülkemizi yarınlara çok daha güçlü şekilde taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vatan toprağını müdafaa eden şehitleri, gazileri ve bütün kahramanları rahmetle yad eden Erdoğan, ezelden beridir hür yaşayan milletin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadeleyi zafere ulaştıran "Çanakkale Ruhu"nun gelecek nesillere abidevi bir miras olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: