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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale mesajı

AA |  25 Nisan 2021 Pazar - 15:29 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 16:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çanakkale Ruhu'nu yaşatmaya, ülkemizi yarınlara çok daha güçlü şekilde taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
 
Vatan toprağını müdafaa eden şehitleri, gazileri ve bütün kahramanları rahmetle yad eden Erdoğan, ezelden beridir hür yaşayan milletin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadeleyi zafere ulaştıran "Çanakkale Ruhu"nun gelecek nesillere abidevi bir miras olduğunu vurguladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
 
"En zor şartlarda bile seferberlik halinde kenetlenen milletimiz, vatanı ve bayrağı için canı pahasına hiçbir işgale geçit vermeyeceğini dün olduğu gibi bugün de ortaya koymaktadır. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin haklarına ve mukaddesatına sahip çıkmaya, Çanakkale Ruhu'nu yaşatmaya, ülkemizi yarınlara çok daha güçlü şekilde taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Yeni nesillere düşen görev, Çanakkale'de kanla, canla, azimle, cesaretle taşa, toprağa, denize kazınan istiklal ve istikbal mesajına sahip çıkmaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale mesaj
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