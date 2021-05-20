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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener hakkında 250 bin liralık dava

20 Mayıs 2021 Perşembe - 12:47 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 12:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Akşener İyi parti
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