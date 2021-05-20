Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener hakkında 250 bin liralık dava
20 Mayıs 2021 Perşembe - 12:47 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
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