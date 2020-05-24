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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki Müslümanlara videolu mesaj

AA |  24 Mayıs 2020 Pazar - 21:18 | Son Güncelleme : 24 05 2020 - 22:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha geçen hafta İsrail tarafından Filistin'in egemenliğini ve uluslararası hukuku hiçe sayan yeni bir işgal ve ilhak planının devreye sokulduğuna şahit olduk. Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız. Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla ABD'li Müslümanlara  videolu mesaj gönderdi.
 
ABD'li Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, "Bu  mübarek günlerin, Amerikalı Müslümanlar ile tüm İslam aleminin ve insanlığın  huzur, güven, barış içinde yaşayacağı bir dönemin müjdecisi olmasını diliyorum.   Salgın süreci göstermiştir ki dünyadaki hiçbir bölge, ulus veya ülke için  hiyerarşiler ve ayrıcalıklar geçerli değildir.  İnsanlığı tehdit eden yoksulluk,  terörizm, İslam düşmanlığı, ırkçılık, göç, savaş, hastalık ve çeşitli  çatışmalardan kaynaklanan sorunların üstesinden, ancak küresel iş birliğiyle  gelinebilir." diye konuştu.
 
Küresel düzenin, uzun zamandır adalet, barış, huzur ve düzen  üretemediğinin açık bir gerçek olduğuna işaret eden Erdoğan, şu  değerlendirmelerde bulundu:
 
"Daha geçen hafta İsrail tarafından Filistin'in egemenliğini ve  uluslararası hukuku hiçe sayan yeni bir işgal ve ilhak planının devreye  sokulduğuna şahit olduk.  Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz  yummayacağız.  Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya  Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum.   Diğer taraftan, herkesin salgına odaklandığı bu dönemde, mazlum Suriye halkının  dramı devam ediyor.  Libya'da ise darbeci Hafter güçleri kendi halkına  saldırmayı, ülkeyi ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı sürdürüyor.  İslam dünyasının  pek çok yerinde, kan ve gözyaşı mübarek Ramazan ayında da maalesef kesintisiz  aktı."
 
 
"Küresel sistem adil bir şekilde yeniden tasarlanmalı"
 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Batı ülkelerinde yaşayan kardeşlerimiz ise hemen her gün İslam  düşmanlığı ve ırkçılık tezahürü yeni bir saldırıyla karşılaşıyor.  Koronavirüs  salgını süreci, küresel tehditler karşısında uluslararası kurumların işe  yararlılığının ve güvenilirliğinin daha derin şekilde sorgulanmasına yol açtı. Bu  vesileyle bir kez daha "Dünya beşten büyüktür." diye ifade ettiğimiz küresel  sistemin adil şekilde yeniden tasarlanması çağrımızı yineliyoruz.  Türkiye  olarak, küresel salgın ile mücadele kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri  dahil, bizden destek talep eden her ülkeye cevap vermeye gayret gösterdik.   Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiş kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve  ailelerine sabır diliyor, tedavi görmekte olanlara acil şifa niyaz ediyorum.  Hiç  şüphesiz bu iklimde yaptığımız dualar, her zamankinden daha içten ve samimidir.   Ramazan ayını ve bayramı buruk geçirmiş olsak da kalplerimiz bir ve beraberdir."
 
Erdoğan, sözlerinin sonunda Amerikalı Müslümanların Ramazan  Bayramı'nı, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına tebrik etti.
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD
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