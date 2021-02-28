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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı!

AA |  28 Şubat 2021 Pazar - 13:25 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 13:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu, okuduğu bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldığını ve siyasi hayatının bitirilmek istendiğini belirterek, "Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım." ifadelerini kullandı.


Erdoğan, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe"  olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla bir video mesaj  paylaştı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
 
"28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum  bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım  bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı  olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz  milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28  Şubat'ın farkındayım."
 
  
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 şubat mesaj
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