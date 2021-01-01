Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020'de yapılan hizmetlere ilişkin paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletimizle buluşturduk. 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerine kararlılıkla yürüyeceklerini ve Türkiye için çok çalışacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletle buluşturduklarını belirtti.

2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerine kararlılıkla yürüyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye için çok çalışacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, "2020'de neler yaptık?" başlığıyla "40 milyon fidan/ağaç dikimi", "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi", "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışı", "Karadeniz'de 405 milyar metreküp doğalgaz " ile "resmi ziyaretler", "yapılar", "fabrikalar, tesisler, santraller", "hastaneler", "ulaşım", "barajlar ve sulama projeleri", "teknoloji", "projeler", "kültür ve sanat", "yurt içi ziyaretleri", "sosyal ve ticari destekler, yardımlar" konularıyla ilgili yapılan icraatlara ilişkin bilgiler de verildi.