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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020'de yapılan hizmetlere ilişkin paylaşım!

AA |  01 Ocak 2021 Cuma - 0:38 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 1:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletimizle buluşturduk. 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız" dedi.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021  yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerine kararlılıkla yürüyeceklerini ve  Türkiye için çok çalışacaklarını bildirdi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok  alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletle buluşturduklarını belirtti.
 
2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerine kararlılıkla  yürüyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye için çok çalışacağız." ifadesini  kullandı.
 
Erdoğan'ın paylaşımında, "2020'de neler yaptık?" başlığıyla "40 milyon  fidan/ağaç dikimi", "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi", "Ayasofya-i Kebir  Cami-i Şerifi açılışı", "Karadeniz'de 405 milyar metreküp doğalgaz" ile "resmi  ziyaretler", "yapılar", "fabrikalar, tesisler, santraller", "hastaneler",  "ulaşım", "barajlar ve sulama projeleri", "teknoloji", "projeler", "kültür ve  sanat", "yurt içi ziyaretleri", "sosyal ve ticari destekler, yardımlar"  konularıyla ilgili yapılan icraatlara ilişkin bilgiler de verildi.
 

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