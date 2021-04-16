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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı

AA |  16 Nisan 2021 Cuma - 20:29 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 20:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Vahdettin Köşkü'nden  iftar saatinde Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çengelköy Polis Merkezi'ne geçti.
 
Erdoğan, Çengelköy'de esnaf tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer  Aktaş'ın da katıldığı iftarda Erdoğan, polislerle orucunu açıp onlarla tek tek  sohbet etti.
 
Öte yandan Erdoğan'ı karşılamaya gelen Süleyman Soylu, iftar öncesinde  Çengelköy'de vatandaşları selamladı. Kendisine arabalarını durdurarak sevgi  gösteren vatandaşlara el sallayan Soylu, bir sokak köpeğini de sevdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çengelköy Polis Merkezi
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