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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: 3 farklı yerde parçaladık!

AA |  06 Mart 2021 Cumartesi - 14:30 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 16:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mavi Vatan 2021 Taktik tatbikatına canlı bağlantı ile katıldı.
Erdoğan, ''Suriye'de sınır ötesi harekatlarla terör zincirini 3 farklı yerde parçaladık'' dedi. ''Türkiye'yi her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da dünyanın süper ligine taşıyacağız'' diyen Erdoğan, ''Bugün İHA'larda dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz'' ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke  açısından güçlü bir donanmaya sahip olmanın bir tercihten öte zorunluluk olduğunu  belirterek, "Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında  da güçlü olmak durumundayız. Kendi vatandaşlarımız ve Kıbrıs Türkleri başta olmak  üzere bölgemizin her köşesindeki dostlarımızın haklarını korumak için buna  mecburuz. Zira en küçük bir sendelemede, en ufak bir zafiyette bize üzerinde  yaşadığımız şu vatan topraklarını bile çok göreceklerini biliyoruz." dedi. 
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Mavi Vatan 2021 Taktik  Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı.
 
Sözlerine önceki gün Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit  olan askerlere Allah'tan rahmet niyaz ederek başlayan Erdoğan, "Kahraman  askerlerimizin ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine, aziz  milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin arasında yer alan 8. Kolordu  Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş'ı, hem askeri kabiliyeti ve başarıları hem de  devletinin ve milletinin yanındaki tavizsiz duruşu sebebiyle özellikle  hatırlayacağız. Rabb'im şehitlerimizi cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin  diyorum. Tedavileri devam eden askerlerimize de acil şifalar temenni ediyorum."  diye konuştu.
 
Tatbikatın başarılı geçmesini, kahraman donanma için hayırlara vesile  olmasını dileyen Erdoğan, ilkini 2019'da icra ettikleri Mavi Vatan Tatbikatı'nı  geçen yıl koronavirüs salgını sebebiyle gerçekleştiremediklerini söyledi.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl çok daha güçlü, kapsamlı, organize bir  şekilde yaptıkları tatbikatla yerli ve milli silah sistemlerini test ettiklerini  aktararak, şunları kaydetti:
"Yine bu tatbikatta sahip olduğumuz ileri teknoloji ürünü harp  araçlarının personelimiz tarafından kullanılmasını da izleme fırsatı buluyoruz.  Böylece kahraman ordumuzun bilgi, yetenek ve becerilerini görme, değerlendirme,  varsa eksikliklerini giderme imkanına kavuşuyoruz.
 
Uluslararası hukuka uygun olarak eğitim amaçlı icra ettiğimiz  tatbikatın fiili safhasını Ege Denizi ve Akdeniz'de gerçekleştirdik. Burada Deniz  Kuvvetleri Komutanlığımız gerçekten göğsümüzü kabartan, dosta güven, düşmana  korku salan başarılı bir süreç yönetti. 25 Şubat'ta başlayan ve yarın sona erecek  olan tatbikatımızda görev alan tüm personelimize Rabb'imden muvaffakiyetler niyaz  ediyorum. Tatbikatın kuvvetlerimiz arasındaki eşgüdüm ve iş birliğinin  artırılmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."
 
 
"Askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız"
Erdoğan, Türkiye'nin 3 tarafının denizlerle çevrili bir ülke olduğuna  işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Tarih boyunca milletimizin bu zorlu coğrafyada bekasını korumak için  deniz gücüne önem verdiğini görüyoruz. Çaka Bey'den Barbaros Hayreddin Paşa'ya,  Turgut Reis'ten Seydi Ali Reis'e kadar nice büyük denizciler yetiştirdik. Bu  Kaptan-ı Deryaların öncülüğünde denizlerde nice büyük zaferlere imza attık.  Preveze Deniz Zaferi'mizle Akdeniz'i bir Türk gölüne çevirmenin ötesinde  asırlarca sürecek bir barış, huzur ve istikrar iklimini de tesis ettik.  Donanmamız güçlü olduğu dönemlerde Akdeniz havzasıyla beraber Balkanlar, Ortadoğu  ve Kuzey Afrika'da altın çağını yaşamıştır. Deniz gücümüz bizi dünya siyasetinde  zirveye taşıdığı gibi denizlerdeki kan kaybımız da beraberinde çok ciddi toprak  kayıplarını getirmiştir. Osmanlı'nın adalet sancağının gölgesi zayıfladıkça gönül  coğrafyamızda sömürgecilik ve zulüm egemen olmuştur.
 
 
Ülkemiz açısından güçlü bir donanmaya sahip olmak bir tercihten öte  zorunluluktur. Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma  alanında da güçlü olmak durumundayız. Kendi vatandaşlarımız ve Kıbrıs Türkleri  başta olmak üzere bölgemizin her köşesindeki dostlarımızın haklarını korumak için  buna mecburuz. Zira en küçük bir sendelemede, en ufak bir zafiyette bize üzerinde  yaşadığımız şu vatan topraklarını bile çok göreceklerini biliyoruz. Son dönemde  Suriye, Irak, Ege ve Doğu Akdeniz bağlamında tecrübe ettiğimiz hadiseler bize bu  gerçeği bir kez daha hatırlatmıştır."
 
Milletin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'deki haklarının  gasbedilmeye çalışıldığını vurgulayan Erdoğan, buna benzer pek çok hukuksuzluğa,  gizli ve açık yaptırımlara maruz kalındığını dile getirdi.
 
 
Erdoğan, karşılaşılan sayısız çifte standarda rağmen menfaatleri  koruma kararlılığından asla taviz vermediklerini, gerçekleştirilen sınır ötesi  harekatlarla Suriye'nin kuzeyindeki terör zincirini üç farklı yerde  parçaladıklarını, operasyonlarla 8 bin 200 kilometrekareden fazla alanın DEAŞ'lı  ve YPG'li teröristlerden arındırıldığını anlattı.
 
Kuzey Kıbrıs'ta oldubittilere müsaade etmeyeceklerini gösterdiklerini  belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Doğu Akdeniz'de bulunan hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarımızı  ne pahasına olursa olsun savunacağımızı açıkça ortaya koyduk. Uluslararası hukuk  temelinde attığımız adımlarla Libya'nın darbeciler tarafından işgal edilmesine  mani olduk. Ülkemizi Antalya sahillerine hapsetmeyi amaçlayan hukuksuz  girişimlerin tamamını akamete uğrattık. Dağlık Karabağ'daki işgalin  sonlandırılması başta olmak üzere aldığımız her inisiyatifi hamdolsun başarıyla  sonuçlandırdık.
 
 
Biz tüm bu adımları atarken kesinlikle yayılmacı, müdahaleci bir  zihniyetle hareket etmedik, etmiyoruz da. Hep söylediğimiz gibi hiçbir ülkenin  toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur. Biz sadece 'Hazır ol cenge,  ister isen sulh-ü salah' diyen ecdadın rehberliğinde vatanımızı ve haklarımızı  korumaya çalışıyoruz."
 
"Tüm insanlığın barış ve huzuru için varlık gösteriyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların güvenliğiyle beraber bölgenin ve  coğrafyanın istikrarına katkı sunmaya gayret ettiklerini dile getirerek, "Sahil  Güvenliğimizle karasularımızda, donanmamızla dünyanın dört bir yanında tüm  insanlığın barış ve huzuru için varlık gösteriyoruz. Bu çabalarımızla Deniz  Kuvvetlerimiz birikimi, disiplini, nitelikli personeli ve üstlendiği tüm  görevlerde elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırıyor." diye konuştu.
 
 
Kara ve hava kuvvetleri, sahil güvenlik, jandarma, polis ve  istihbaratın da gerçekleştirdiği operasyonlarla millete güven aşıladığını anlatan  Erdoğan, güvenlik birimleri arasındaki iş birliği ve koordinasyon arttıkça her  alanda başarı çıtasının da yükseldiğini kaydetti.
 
Erdoğan, gerek basın yayın organlarında gerekse şirketler ve ülkeler  düzeyinde Türkiye'nin askeri kapasitesiyle savunma sanayisinin daha fazla gündeme  geldiğini, konuşulduğunu ve tartışıldığını gördüklerini belirterek, ülkeye gelen  misafirlerin ziyaret programlarında savunma sanayi tesislerine yer vermeye gayret  ettiklerini söyledi.
 
 
"Kendi savaş gemisini yapan 10 ülke içindeyiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bugün insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden  biriyiz. Savunma ihracatımız 248 milyon dolardan 3 milyar dolar seviyesine geldi.  Askeri gemi inşa sektörümüzün kabiliyetleri artık dünya çapında biliniyor. Şu ana  kadar tersanelerimizde üretilen bedeli 3 milyar doları aşan 130'dan fazla deniz  platformunu ihraç ettik. 4 yıl önce dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde  sadece iki firmamız varken, bugün aynı listede 7 firmamız bulunuyor. Kara ve  deniz araçlarında kendimizle beraber dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da  karşılayan bir ülke haline geldik. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve  idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. Önümüzdeki dönemde savunma  altyapımızı ve ordumuzun kabiliyetlerini güçlendirmeye inşallah devam edeceğiz.  Unutmayalım denizlere hakim olan cihana hakim olur. Bu inançla Deniz  Kuvvetlerimizin caydırıcılığının artırılmasına büyük önem veriyoruz."
 
"Türkiye'yi denizcilikte dünyanın süper ligine taşımakta kararlıyız"
Erdoğan, ocak ayında MİLGEM Projesi'nin beşinci gemisi olan İstanbul  Fırkateyni'nin denize iniş töreninin yapıldığını anımsattı.
 
Bu sene içinde test ve eğitim gemisi Ufuk'u ve çok maksatlı amfibi  hücum gemisi Anadolu'yu Deniz Kuvvetlerine kazandıracaklarını dile getiren  Erdoğan, "Önümüzdeki yıl ise yeni tip denizaltılarımızın ilki olan Piri Reis'i  hizmete almayı planlıyoruz. MİLGEM istif sınıfında 6, 7 ve 8. fırkateynlerin  inşasıyla ilgili süreci de inşallah yakında başlatıyoruz. Türkiye'yi her alanda  olduğu gibi denizcilik alanında da dünyanın süper ligine taşımakta kararlıyız."  diye konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan tatbikatına ilham veren "Çelikten  kaledir donanmamız, şimşek çaktırır denizlerde, Karadeniz, Akdeniz, Ege mavi  vatandır bizlere." dizelerini okuyarak, "Aziz şehitlerin ruhu şad, mekanları  cennet olsun. Denizleriniz sakin, pruvanız neta, bahtınız açık olsun." diyerek  konuşmasını tamamladı.  

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