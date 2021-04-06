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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Bozkır ile görüştü!

AA |  06 Nisan 2021 Salı - 19:00 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 19:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'ı kabul etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler  (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Volkan Bozkır önemli görüşme
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