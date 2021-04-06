Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Bozkır ile görüştü!
AA | 06 Nisan 2021 Salı - 19:00 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 19:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'ı kabul etti.
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