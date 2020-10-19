Çukur yeni bölüm fragmanı! Çukur'un 99. bölümünde neler olacak? Çukur 99. bölüm fragmanı

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. 99. bölüm ile ekranlara gelecek olan Çukur'un yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde Arık’ın ölüm haberi Erdenet ailesinde şok etkisi yaratırken Cengiz Yamaç’tan bunun sorumlularını isteyecek. Peki, Çukur yeni bölüm fragmanı! Çukur'un 99. Bölümünde neler olacak? İşte Çukur 99. bölüm fragmanı ve ilk sahnesi...

Ekranların sevilen dizisi 4. sezonuyla ekranlara geliyor. 99. bölüm ile ekranlara gelecek olan Çukur'un fragmanı da yayınlandı. Arık’ın ölüm haberi Erdenet ailesinde şok etkisi yaratırken Cengiz, Yamaç’tan bunun sorumlularını isteyecek. Yamaç’ın Nedim’in gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için girdiği macera nefesleri kesecek. Peki, Çukur yeni bölüm fragmanı! Çukur'un 99. Bölümünde neler olacak? İşte haftaya yayınlanacak Çukur 99. bölüm fragmanı ve ilk sahnesi...

ÇUKUR'UN 99. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yamaç, Çukur’u korumak için harekete geçtiğinde karşısında yine Çukur’u bulacak. Yamaç Cumali’yi aklamak için Arık’ın kaçırılması olayının peşine düştüğünde Nedim’in çalıştığı gizemli adama bir adım daha yaklaşacak. Vartolu bir yandan Yamaç’a yardımcı olurken bir yandan da ailenin Yamaç’ı daha fazla suçlamaması için uğraşmaya devam edecek. Yamaç’ın Nedim’in gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için girdiği macera nefesleri kesecek.

ÇUKUR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Show TV'de ekranlara gelen Çukur dizisi Fatih’in Balat semtinde çekiliyor. Diziye adını veren Koçova Mahallesi veya Çukur Mahallesi diye bir yer aslında yok. Tarlabaşı Bulvarı’nda çekimlerine yapılan dizinin ilk bölüm sahneleri ise yurt dışında çekildi.

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI VE 4. SEZON KONUSU

Çukur dizisinde, Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak , İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı ve Çağrı Atakan oynuyor.

Koçovalıların düşmanları bitmiyor. Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi, Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı olur. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çetin bir hal alırken, Çukur'un dördüncü sezonunda Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını değiştirecek.