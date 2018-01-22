Çukur dizisi 13. yeni bölümde Sena ile Yamaç karşı karşıya geliyor?

Çukur dizisi 13. yeni bölüm fragmanları heyecan yarattı. Bu akşam ekrana gelecek olan Çukur'da Sena ile Yamaç'ın karşılaşma sahnesi heyecanla bekleniyor. İkili arasında neler olacak? İşte Çukur dizisinde bu hafta yaşanacaklar...

Çukur dizisi 13. yeni bölümü ile bu akşam yayınlanacak. Dizi konusu ve oyuncularıyla oldukça beğenilen Çukur'da birbirini deli gibi seven Sena ile Yamaç'ın arasında neler yaşanacağı merak konusu oldu. İkili karşılaştıklarında nasıl bir tepki verecek? Çukur bu akşam Show TV ekranlarında izlenebilecek.

ÇUKUR 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hata yaptığını düşünen Yamaç’ın İdris’e, Çukur’un tapularını ipotek ettirdiğini söylediği tanıtımda İdris’in ne yapacağı merak uyandırıyor. Baykal’ın Yamaç’a, “Aslında tanıdığım bir tane beyefendi var, o da benim!” sözleri dikkat çekerken, Vartolu’nun gözdağı verdiği Celasun büyük bir şok yaşıyor. Karşı karşıya gelen Sena ve Yamaç’ın duygularına hakim olamadığı anlar heyecanı yükseltiyor. Çukur hız kesmeyen temposu ve sürükleyici hikayesiyle her pazartesi Show TV'de ekrana geliyor.

ÇUKUR 12. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?