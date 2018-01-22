Çukur dizisi 13. yeni bölümde Sena ile Yamaç karşı karşıya geliyor?

Çukur dizisi 13. yeni bölümü ile bu akşam yayınlanacak. Dizi konusu ve oyuncularıyla oldukça beğenilen Çukur'da birbirini deli gibi seven Sena ile Yamaç'ın arasında neler yaşanacağı merak konusu oldu. İkili karşılaştıklarında nasıl bir tepki verecek? Çukur bu akşam Show TV ekranlarında izlenebilecek.
ÇUKUR 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Hata yaptığını düşünen Yamaç’ın İdris’e, Çukur’un tapularını ipotek ettirdiğini söylediği tanıtımda İdris’in ne yapacağı merak uyandırıyor. Baykal’ın Yamaç’a, “Aslında tanıdığım bir tane beyefendi var, o da benim!” sözleri dikkat çekerken, Vartolu’nun gözdağı verdiği Celasun büyük bir şok yaşıyor. Karşı karşıya gelen Sena ve Yamaç’ın duygularına hakim olamadığı anlar heyecanı yükseltiyor. Çukur hız kesmeyen temposu ve sürükleyici hikayesiyle her pazartesi Show TV'de ekrana geliyor.
ÇUKUR 12. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çukur’un 12. bölümünde; Çukur, yepyeni bir dönemin eşiğine geliyor! Baykal’ın satranç hamleleri gibi adımları tıkır tıkır işlerken, Yamaç ise içlerindeki haini bulmaya odaklanır. İdris, aldığı mektup sonrasında geçmişin perdesini aralamaya kararlıdır. Bunu, evinde sağladığı düzen için büyük bir tehdit olarak gören Sultan, tehlikeli bir hamle yaparak Paşa’dan yardım ister. Koçovalı Ailesi’nde gerilim doruk noktasına çıkarken, çember herkes için giderek daralmaktadır! Baykal tarafından tehdit edilen Vartolu, biricik Saadet’ini kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalırken, Yamaç Sena’dan gelen boşanma haberiyle yıkılır. Sena’nın hayatını riske atarak öğrenecekleri, her şeyi değiştirecektir!