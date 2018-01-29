Çukur 14. yeni bölümde Yamaç'ın planı ne olacak?

Çukur Pazartesi akşamları izleyicileriyle buluşuyor. Show TV'nin kısa sürede fenomen olan dizisi Çukur'da Vartolu'nun abisi olduğunu öğrenen Yamaç şoke oluyor. Peki bundan sonraki adımını nasıl atacak? İşte Çukur dizisinin fragman ve özeti...

ÇUKUR 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hiçbir sır sonsuza kadar saklı kalamaz! Çukur’da büyük yüzleşmelerin yaşanacağı heyecan dolu bir dönem başlıyor. Çukur’da hayat artık kimse için eskisi gibi olmayacaktır. Yamaç, Vartolu’nun ağabeyi olduğu gerçeğini öğrenir. Hayatını tepetaklak edecek bu büyük gelişme karşısında Yamaç’ın ne yapacağı merakla beklenirken; geçmişin günahları Çukur’da taş üstünde taş bırakmayacaktır.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur’un 13. bölümünde; Çukur’da dengeleri alt üst edecek büyük yüzleşme gerçekleşir. İdris Koçovalı ve Vartolu artık karşı karşıyadır. Oğlunun yaşadığını öğrenen İdris, onun peşine düşerken; Yamaç ise Vartolu’nun kimliğini çözmeye çok yaklaşır. Sena, Çukur’dan kaçmaya ve her şeyi arkasında bırakmaya çalışırken Çukur’un ona ihtiyacı olduğunu fark eder. Yamaç’la yol ayrımında olan Sena, aklını mı yoksa kalbini mi dinlemesi gerektiğini sorgular. Sultan ve Paşa ise geçmişi halının altına itmeye çabalarken geçmiş onların peşini bırakmaz. Yamaç’ın hedefine yaklaştığını hisseden Vartolu, onun önüne türlü engeller çıkarsa da kendi açığıyla her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaktır.