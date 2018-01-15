Çukur 12. yeni bölümde Sena'dan şaşırtan hamle!

Çukur 12. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamlarının fenomen dizisi Çukur'da Sena ile Yamaç'ın boşanıp boşanmayacakları merak konusu oldu. İşte Çukur dizisinin yeni bölümünde yaşanacakların özeti...

ÇUKUR 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur’un 12. bölümünde; heyecanlı dakikalar yaşanacak. Çukur, yepyeni bir dönemin eşiğine geliyor! Baykal’ın satranç hamleleri gibi adımları tıkır tıkır işlerken, Yamaç ise içlerindeki haini bulmaya odaklanır. İdris, aldığı mektup sonrasında geçmişin perdesini aralamaya kararlıdır. Bunu, evinde sağladığı düzen için büyük bir tehdit olarak gören Sultan tehlikeli bir hamle yaparak Paşa’dan yardım ister. Koçovalı Ailesi’nde gerilim doruk noktasına çıkarken, çember herkes için giderek daralmaktadır! Baykal tarafından tehdit edilen Vartolu, biricik Saadet’ini kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalırken, Yamaç Sena’dan gelen boşanma haberiyle yıkılır. Sena’nın hayatını riske atarak öğrenecekleri, her şeyi değiştirecektir!

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ