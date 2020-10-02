Crafter’ın servis versiyonları geldi

Volkswagen Crafter model ailesi okul ve servis modellerinin "Uzun Şasi" versiyonuyla genişledi. Fiyatlar 315 bin TL'den başlıyor.

Volkswagen Crafter Uzun Şasi Servis 15+1 ve Okul 16+1 modelleri, 4 tona ulaşan azami yük ağırlığına sahip. Araçlar 140 PS güç ve 340 Nm tork sağlayan 2 litrelik motorla donatılmış. Crafter Uzun Şasi modellerinde, önden ve arkadan ayrı ayrı çalıştırılabilen klimatik klima, opsiyonel olarak sunulan 8 inç Composition Media Radyo, USB girişlerine sahip yolcu koltukları yer alıyor.

Okul mevzuatı devrede

Crafter Uzun Şasi Okul 16+1 modeli, okul servisleri mevzuatında belirtilen; yolcu koltuklarına entegre sensörler, araç dışındaki kör noktaları gösteren üç kamera, sınıfında tek olan otomatik yükseklik ayarlı, üç noktadan gergili emniyet kemeri gibi güvenlik özelliklerine sahip. Crafter Uzun Şasi Servis 15+1 versiyonu 315 bin TL’den, Crafter Uzun Şasi Okul 16+1 versiyonu ise 342 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.