Corona virüse yakalanan profesör, ders anlatırken öldü!

Arjantin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan profesör, Zoom uygulaması üzerinden öğrencilerine ders verdiği sırada yere yığıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Buenos Aires'teki Universidad Argentina de la Empasa Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Paola de Simone, Zoom uygulaması üzerinden öğrencilerine ders verdi.

Edinilen bilgiye göre 46 yaşındaki profesör online ders sırasında kendini kötü hissettiğini söyledi. Bir sıra sonra yere yığılan profesörün durumunu farkeden öğrenciler ambulansı aradı.Yayın sırasında "Sanırım devam edemeyeceğim" siyen Simone'nin Twitter hesabında daha önce Kovid-19 belirtileri gördüğüne yönelik paylaşım yaptığı öğrenildi.

Simone, paylaşmında "Çok karmaşık bir durum. Dört haftadan uzun bir süredir koronavirüs hastasıyım ve belirtiler bir türlü geçmedi" ifadelerini kullandı.Üniversiteden bir akademisyen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Simone'nin yoğun öksürüklerine rağmen ders anlatmaya devam ettiğini söyledi.Üniversite, profesörün vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren bir bildiri paylaştı. (Kaynak: Independent Türkçe)