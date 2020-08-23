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Corona salgınında kolonya ihracatı rekora ulaştı

23 Ağustos 2020 Pazar - 9:14 | Son Güncelleme : 23 08 2020 - 9:14

Dünyanın Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiği ocak-haziran döneminde kişisel hijyen ürünleri büyük ilgi görürken Türkiye’nin kolonya ihracatı da 3 kattan fazla artarak 13.2 milyon dolar oldu. Türkiye yılın ilk 6 ayında 86 ülkeye kolonya ihracatı gerçekleştirdi.


Türk kolonyasına en fazla talep gösteren ülke Almanya olurken, bu ülkeye 4.1 milyon dolarlık ürün satıldı. Almanya’yı 2.1 milyon dolarla Hollanda, 1.1 milyon dolarla Suudi Arabistan, 641 bin dolarla İngiltere ve 595 bin dolarla ABD takip etti.
 
Öte yandan Türkiye ocak-haziran döneminde 543.2 bin dolarlık kolonya ithal etti. Söz konusu rakam geçen yıla göre yaklaşık yüzde 24 azaldı. 10 ülkeden kolonya ithal edildi. Bu ülkeler Fransa, Polonya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsveç, İtalya, ABD, İspanya, İsviçre ve Çin oldu.

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