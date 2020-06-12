Corona ilacı bulundu mu? Korona ilacı son gelişme ve haberler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilaç çalışmalarıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantının ardından yaptığı açıklamada, ‘’Hekimlerimizin COVİD-19 hastalığı tedavisinde etkin şekilde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı.’’ İfadelerini kullandı. Öte yandan, ''TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu'' çatısı altındaki bilim insanları tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ilk yerli sentez ilaç görücüye çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İlacın ruhsatlandırma aşamasına gelmesi hem mutluluk hem de gurur verici." ifadelerini kullandı. İşte Korona ilacı son gelişme ve haberler…

Corona ilacı bulundu mu, sorusu şu an dünyanın en merak ettiği konuların başını çekiyor. Türkiye’de ilaç konusunda elini taşın altına koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’Hem uluslararası sağlık yardımları hem de ilaç geliştirme çalışmaları ile ilgili önemli gelişmeler olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bugüne kadar sağlık yardımı veya ihracat izni talebine olumlu karşılık verdiğimiz ülke sayısı 125’i bulmuştur. Hekimlerimizin COVİD-19 hastalığı tedavisinde etkin şekilde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı. Sağlık Bakanlığımızın ruhsat sürecini tamamlamasının ardından ilaç kullanıma sunulacaktır.'' ifadelerini kullanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk mühendisleri tarafından rekor hızda üretilerek dünyaya ihraç edilen yerli yoğun bakım solunum cihazının ardından yeni bir başarı hikayesi daha yazıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve ''TÜBİTAK "Covid-19 Türkiye Platformu" çatısı altındaki bilim insanları tarafından geliştirilen "Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi" ruhsatlandırma aşamasına geldi.

YERLİ SENTEZ İLAÇ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Yerli ham madde ile sentezlenerek üretilen ilacı geliştiren İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Güzel ve ilacı endüstri seviyesine getiren Atabay Kimya Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Atabay, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte Bakan Varank'ı ziyaret ederek, ruhsatlandırma aşamasına gelen yerli sentez ilacın ilk numunesini sundu. Böylelikle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve Kovid-19'a karşı tedavilerde kullanılması planlanan yerli sentez ilaç görücüye çıktı.

"YERLİ VE MİLLİ OLARAK KENDİ SENTEZİMİZLE GELİŞTİRDİK"

Bakan Varank, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Türk hekimlerinin Kovid-19 hastalığının tedavisinde çok başarılı şekilde kullandığı Favipiravir ilacının yerli sentezini bilim insanlarımız, İstanbul Medipol Üniversitesinden Mustafa Güzel hocamızın liderliğinde geliştirdi. Atabay İlaç firması da bu ürünün ticarileşmesi için altyapısını kullandırdı. Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı üretmiş olduk. Bunun ruhsatlandırma aşaması var. Sağlık Bakanımız, kabine toplantısında bu ilaçların hemen ruhsatlandırılması ile ilgili talimat verdiğini de söyledi. Süreçler hızlı şekilde tamamlandığında, kendi sentezimizle geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz kendi ilacımızı hem Türkiye'de kullanabileceğiz hem de bu alanda önemli ihracat imkanı var."

Bakan Varank, Kovid-19 salgını daha Türkiye sınırlarına girmeden TÜBİTAK başkanlığında "Covid-19 Türkiye Platformu"nu oluşturduklarını anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu platform ile Türkiye'deki temel araştırmalar seviyesinde koordinasyonu sağlamayı planladık. Platformun çatısı altında bir kısmı aşı, bir kısmı da ilaç geliştirme olmak üzere 17 proje yürütülüyor. Favipiravir ilacının yerli sentezinin yapılması da bu başlıkta çalıştığımız projelerden biriydi. Burada bir neticeye ulaşmış olmamız, bunun endüstri seviyesine, ilacın ruhsatlandırma aşamasına gelmiş olması bizim açımızdan hem mutluluk hem de gurur verici."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Atabay İlaç iş birliğiyle Kovid-19 tedavisinde kullanılan ve etkin sonuçlar veren Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi, Doç. Dr. Mustafa Güzel ve Zeynep Atabay Taşkent'in koordinasyonunda 32 kişilik ekip tarafından 40 gün gibi kısa sürede üretildi.

"DÜNYADA ÖNCÜ İŞLERE İMZA ATACAĞIZ"

Bakan Varank, Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altındaki bütün projelerden netice almayı umduklarına işaret ederek, "Dünyada öncü olacak işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Temel araştırmalar tamamlandığında bu projelerin klinik çalışmalara ihtiyaç duyanlarını Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile bunların klinik çalışmaları tamamlanarak dünyaya çare olacak işlere bilim insanlarımızla birlikte imza atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Yerli yoğun bakım solunum cihazının da bir ihtiyaçtan doğduğuna dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"18 yılda inşa ettiğimiz çok güçlü bir sağlık altyapımız var. Hem yoğun bakım yatak sayısı hem de cihaz ekipman açısından güçlü bir altyapımız olmasına rağmen 'Türkiye kendi cihazını üretsin' diye yerli solunum cihazını aynı bu şekilde 'milli seferberlik' ruhuyla bir araya gelerek ürettik hem ülkemize hem de dünyaya tanıttık. İhracat yapabiliyoruz. Aşı, ilaç projeleri de milli seferberlik ruhuyla bilim insanlarımızın fedakarlığı ve devletimizin desteklediği işler olarak kamuoyuna yansımış oldu."

"BU KADAR ÇABUK OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUM"

Doç. Dr. Mustafa Güzel de sanayi-üniversite iş birliğiyle yerli ilaç geliştirme projesini hayata geçirdiklerini belirterek, "Yerli imkanlarımızla bir ürünü geliştirdik. İlaçta yerli ve milli kaynaklarımızı artıracak, bizi şampiyonlar ligine taşıyacak daha teknolojik projeleri yapabilmeyi ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 5-6 hafta önce çalışmalara başladıklarını aktaran Güzel, "İnanın ben de bu kadar çabuk olabileceğini düşünmüyordum ama milli seferberlikle herkes birbirine kenetlendi. Takım ruhuyla bunu başardık." değerlendirmesini yaptı.

Güzel, sentezi yapılan Favipiravir ilacının ateşi daha yeni çıkmış hastalarda bile etkin tedavisinin görüldüğünü vurgulayarak, "Dünyada tedavide öne çıkmış 3-4 ilaç var. Etkili olduğunu bildiğimiz bir ilaç." bilgisini paylaştı.

"TÜBİTAK DESTEĞİ BİZE GÜÇ VERDİ"

Zeynep Atabay Taşkent ise 80 yıllık bir firma olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"40 yıldır ilaç ham maddesi üretiyoruz. 100'e yakın ham madde ürettik. Bunların ihracatını da yapıyoruz. Influenza tedavisinde etkisi bilinen Oseltamivir Antiviral ilacının yerli sentezinde öne çıkmış bir firma olarak Kovid-19 virüsüne karşı etkili olabilecek ilaçların sentezine ivedilikle Medipol Üniversitesinden Mustafa Güzel Hoca'mızın iş birliğiyle başladık. Endüstriyel ham madde sentezi altyapımız, bitmiş ürün üretim altyapımız sayesinde hocamızla çok hızlı çalıştık. TÜBİTAK desteği bize güç verdi, bizi hızlandırdı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Hekimlerimizin Kovid-19 hastalığı tedavisinde etkin şekilde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardı." ifadelerini kullanmıştı.

FAVİPİRAVİR NEDİR?

Japonlar tarafından geliştirilen bir ilaç olan Favipiravir 2014 yılından beri Japonya’da ve bazı ülkelerde satışta. Virüslerle mücadele eden Favipiravir’in yapılan denemelerde herhangi bir ters etki göstermediği ve corona virüsünün tedavisinde faydalı olduğu Çinli yetkililer tarafından açıklanmıştı.

DÜNYADA CORONA İLACI İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Yeryüzünde corona virüse yakalananların sayısı 7,5 milyona yaklaştı, 420 bin insan Covid-19 nedeniyle öldü. Tüm dünya, salgının önüne geçebilecek aşı veya ilacın piyasaya sürülmesini bekliyor.

Amerikan ilaç devi Eli Lilly, test edilen iki antikor tedavisinde her şey yolunda giderse Covid-19'a karşı tasarladıkları ilacın Eylül ayında kullanıma hazır olabileceğini açıkladı.

Şirketin Baş Bilim Yetkilisi Daniel Skovronsky, Reuters haber ajansına verdiği mülakatta ayrıca, önümüzdeki haftalarda, insanlar üzerinde klinik deneylere başlayabilecek üçüncü bir antikor tedavisi üzerinde de çalıştıklarını anlattı.

Lily, iki deneysel tedavsinde insanlar üzerinde denemelere başlamıştı. Sözkonusu ilaçlar, kaner tedavisi, iltihaplı romatizma ve diğer hastalıklarda yoğun bir şekilde kullanılan biyoteknoloji ilaçlarına ait monklonal antikor sınıfından. Covid-19'a karşı özel geliştirilen bir monoklonal antior ilacının, şu anda test edilen mevcut ilaçlara karşı daha etkili olması bekleniyor.

İngiltere’de Birmingham ve Oxford üniversitelerinden araştırmacıların başlattığı CATALYST adı verilen klinik denemede ise, test edilen ilaçlardan biri, Izana Bioscience firmasının ürettiği insan antikoru namilumab. Romatoid artrit yani eklem romatizmasını ve omurgayı etkileyen bir romatizma türü olan ankilozan spondiliti tedavi etmek üzere tasarlanan namilumabın bu hastalıklarla ilgili son aşama klinik denemeleri hala sürüyor.

Bu ilaç, corona virüs hastalarının akciğerlerinde aşırı ve tehlikeli bir enflamasyona yol açan GM-CSF adlı sitokini hedef alıyor. Corona virüsüne karşı etkili olabileceği düşünülen namilumab, İtalya’da da test ediliyor.

CATALYST denemesinde yer alan ikinci ilaçsa İngiliz Celltrion firmasının geliştirdiği Infliximab (CT-P13). Anti-TNF yani anti-tümör nekroz faktörü ilacı olan Infliximab, romatoid artrit ve hassas bağırsak sendromu dahil sekiz bağışıklık sistemi hastalığının tedavisinde kullanılıyor.

Klinik denemeleri yürüten ekibin Birmingham Üniversitesi’ndeki liderlerinden Ben Fisher, "Antienflamatuar ilaçların, ağır Corona virüsü enfeksiyonlarıyla bağlantılı olan sitokin fırtınasını önlemekte çok kritik bir rol oynadığını gösteren kanıtlar var. CATALYST çalışmasında, bu tip ilaçların tek bir dozunun, hastaneye kaldırılan Corona virüsü hastalarının durumunun hızla ağırlaşarak yoğun bakıma alınmalarını ve suni solunuma bağlanmalarını önleyebileceğini göstermeyi umuyoruz" diyor.

Otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılan ve sitokin fırtınasını önlemede etkili olup olamayacağı araştırılan başka ilaçlar da var. Regeneron ve Sanofi firmalarının ürettiği Kevzara, Roche firmasının ürettiği Actemra bu araştırmalar kapsamına dahil edilirken Morphosys ve GlaxoSmithKline firmalarıysa otilimab üzerinde benzer klinik araştırmalar yürütüyor. ?

Aşı cephesinde Hint-Amerikan ortaklığı

Dünyanın dört bir yanında bilim adamları testler yaparken, virüse karşı bir aşı bulma çabaları her gün yeni bir ivme kazanıyor. Merkezi Hindistan’da bulunan biyoteknoloji firması Panacea, Corona aşısı geliştirmek için Amerikan Refana firmasıyla ortaklık kurduğunu açıkladı.

Bu işbirliğinin hedefi, üzerinde çalıştıkları aşıdan 500 milyondan fazla doz üretmek ve 40 milyon doz aşıyı önümüzdeki yılın başında piyasaya sürmek. Ortaklık haberiyle birlikte Hindistan borsasında işlem gören Panacea hisseleri yüzde 20 değer kazandı.

Çin’deki aşı çalışmalarından olumlu haber

Corona aşısıyla ilgili umut veren başka bir haber de Çin’den geldi. Çinli araştırmacılar, üzerinde çalıştıkları BBIBP-CorV adlı aşının maymunlar üzerindeki denemelerinden olumlu sonuçlar aldıklarını bildirdi. Maymunlarda virüse karşı antikor oluşumu sağladığı ve yan etkilere yol açmadığı kaydedilen aşının 1.000 katılımcıyla yapılan klinik denemesi devam ediyor.

Devlet kontrolundaki Çin Ulusal Eczacılık Grubu’na (Sinopharm) bağlı Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü’nün geliştirdiği BBIBP-CorV adlı aşı, maymunların yanı sıra fareler ve tavşanlar üzerinde de başarılı oldu. BBIBP-CorV, Çin’de insanlar üzerinde test edilen beş aşıdan biri.

BBIBP-Corv dışındaki diğer aşı projelerine de 141 milyon doların üzerinde yatırım yapan Sinopharm, Wuhan’daki laboratuvarında geliştirdiği başka bir aşı adayının insanlar üzerindeki klinik denemelerine de başlamış durumda. Klinik denemelere katılan 2000’den fazla kişiye iki doz aşı uygulandı.

Dünyanın önde gelen ilaç firmaları, aşı geliştirmek için zamanla yarışıyor. Farklı aşamalarda devam eden 100’den fazla aşı çalışmasında şimdiye kadar en fazla ilerleme kaydeden firmalar arasında AstraZeneca, Pfizer, BioNtech, Johnson & Johnson, Merck, Moderna, Sanofi ve CanSino Biologics bulunuyor.

Washington üç şirkete para verecek

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci ise, Washington yönetiminin deneysel üç corona virüs aşısına ödenek vereceğini açıkladı. CNN’in sorularını yanıtlayan Fauci, "Aşı çalışmaları çok iyi ilerliyor ve birden fazla aşı adayının ileri aşama klinik deneylerinin yaz başında başlamasını bekliyoruz. Bu tüm Corona virüsü aşısı çabaları için iyi haber" dedi.

Fauci, mali destek kararının Sağlık Bakanlığı’nca alındığını ve Ulusal Sağlık Enstitüsü ve diğer dairelere de danışıldığını söyledi. Fauci, planlamanın daha önce öngördüğü zaman çizelgesiyle de paralel gittiğini ve aşının yıl sonu ya da 2021 başında hazır olabileceğini kaydetti.

Aşı çalışmalarının üçüncü evresinde binlerce kişinin katılımı gerekiyor. Aşının denekler üzerinde güvenli ve etkili olup olmadığının ölçüleceği çalışmalara Amerikan biyoteknoloji firması Moderna’nın Temmuz ayında, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ortaklığının Ağustos’ta ve Johnson & Johnson’ın Eylül ayında başlaması bekleniyor.