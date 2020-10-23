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Çok Güzel Hareketler 59. fragmanı yayında!

23 Ekim 2020 Cuma - 11:57 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 11:57

Çok Güzel Hareketler 59. bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Çok Güzel Hareketler özetsiz yayında!


Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!

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