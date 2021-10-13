Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!
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Çok Güzel Hareketler 2 - 95. bölüm fragmanı yayınlandı!
13 Ekim 2021 Çarşamba - 17:32 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 17:32
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!
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