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Çok Güzel Hareketler 2 - 95. bölüm fragmanı yayınlandı!

13 Ekim 2021 Çarşamba - 17:32 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 17:32

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!


Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!
 

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