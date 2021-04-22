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Çok Güzel Hareketler 2 - 81. bölüm fragmanı yayında!

22 Nisan 2021 Perşembe - 16:10 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 16:10

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!


Çok Güzel Hareketler 2 fragmanı yayınlandı. BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!
 

 

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