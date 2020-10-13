Çocukların ders konsantrasyonunu artıran uygulamalar

Son dönemde velilerin en çok şikayet ettikleri konuların başında çocuklarının derslere bir türlü konsantre olamadığı, özellikle uzaktan eğitim de dersleri takip etmekte zorlanmaları geliyor.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte evde tablet ve telefonlarla çok fazla vakit geçiren çocuklar derslere konsantre olmakta akranlarına göre daha da fazla zorlanıyorlar.

Peki derslere konsantre olmakta zorlanan çocuklar için veliler bu süreçte ne yapabilirler?

Öncelikle tavsiyelerimin genetik olarak herhangi bir öğrenme bozukluğu yaşamayan çocuklar için geçerli olduğunu belirtmek isterim. Bu tarz öğrenme bozukluğu yaşayan kişilerin doktor kontrolünde bir tedavi görmesi çok faydalı olacaktır.

Konsantrasyonu en çok etkileyen faktörlerin başında beslenme ve uyku düzeni gelmektedir.

Kan değerlerinde B12, omega 3 ve D vitamini eksiği olan kişiler hem konsantrasyon hem hatırlama süreçlerinde ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Eğer çocuğunuzda genetik bir öğrenme güçlüğü yoksa yapmanız gereken ilk araştırma bu kan değerleri olmalıdır.

Özellikle omega 3 saydığım besin maddeleri içerisinde çok kritik bir öneme sahiptir. Düzenli yağlı balık tüketimi, ceviz, gezen tavuk yumurtası, keten tohumu, semiz otu gibi omega 3 açısından zengin besinler tüketmeniz kanınızdaki bu değerleri artıracaktır. Bu besinleri çok tüketmiyorsanız omega 3’ü eczanelerde güvenilir markaların besin desteklerinden yararlanarak da alabilirsiniz.

Uyku zihinsel performansı doğrudan etkiler

Konsantrasyonu etkileyen diğer bir unsur ise uykudur. Eğer çocuğunuz çok geç yatıyorsa ve geç kalkıyorsa uyku düzeninde bir düzen yoksa zihinsel performansı bundan çok olumsuz etkilenir. Bir öğrencinin ortalama 8 saat uyuması onun hem beden sağlığı için hem zihin sağlığı için olmazsa olmazdır. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi hafta sonu da hafta içinde saat kaçta yatıp kaçta kalkıyorsa aynı düzeni devam ettirmesidir. Birçok kişi hafta içi erken yatıp erken kalkarken haftasonu bu düzeni bozmakta sanki uyku depolanabilen bir unsurmuş gibi davranmaktadır. Bundan kaçınmaya özel önem vermenizi tavsiye ederim.

Son tavsiyem ise özellikle ilkokul ve anaokulu öğrencilerinin velileri için olacak. Çocuğunuzun derslere daha yüksek bir konsantrasyon göstermesini istiyorsanız onlara dersleri çok dikkatli dinlemelerini akşam eve geldiklerinde onların bir öğretmen sizin bir öğrenci olarak öğrendiklerini size aktarmalarını isteyin. Hatta bu işi daha ciddiye almaları için eve bir ayaklı yazı tahtası almanız çok faydalı olacaktır.

Öğrenciler ve sizler bir kitabı anlatmak için okursanız ya da bir dersi anlatmak için dinlerseniz o kitaba ve o derse çok daha iyi konsantre olursunuz.

Çünkü öğretmek en iyi öğrenme metodudur…