Çocuklara mahremiyet eğitimi nasıl verilmeli?

Teknolojinin gelişmesiyle beraber artan sosyal medya kullanımı, sosyal mecralarda oynanan oyunlar ve fenomenlerle beraber artan videolar gibi unsurlarla son dönemde çocuklara yönelik cinsel istismarın arttığını gözlemliyoruz. Bu durumu aşmak için çocuklarımıza mahremiyet eğitim i vermemiz, özel alanlarını öğretmemiz, mahremiyet duygusunu geliştirmemiz gerekiyor. Çocuğun cinsel eğitimi ile mahremiyet eğitiminin aynı şeyler olmadığının altını çizen Uzman Klinik Psikolog İlkim Seray Kılınç, mahremiyet eğitiminin erken çocukluk döneminde aileler tarafından verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Uzman Klinik Psikolog, Kılınç, cinsel eğitim ile mahremiyet eğitimin farkını şöyle açıklıyor:

“Cinsel eğitim çocukların kendi cinselliklerini keşfetmesi, cinsellikle beraber gelen fiziksel ve duygusal değişiklikleri öğrenmesi, ebeveynlerine sorarak öğrenebileceği, merak ettiğinde aklındakileri araştırarak bulabileceği bir konudur. Mahremiyet eğitimi ise çocuğun kendisinin ve başkalarının özel alanının (özelinin) farkına vardığı, içinde bulunduğu sosyal çevrede kendi özel alanını koruyabilmesi, etrafında tanıdığı ya da tanımadığı tüm diğer insanların özel alanlarına saygı duyması gerektiğini içeren bir eğitimdir.”

EVDE OLSA BİLE ÇOCUĞUN ÇIPLAK DOLAŞMASINA İZİN VERMEYİN

Çocuklarımızın özel alanı anlayabilmeleri için 2-3 yaş aralığından itibaren ona vücudunun özel bölgelerinin nereler olduğunun, bu bölgelerin nasıl korunması gerektiğini gösterilmesi ve anlatılması gerektiğini anlatan Kılınç, Ayrıca bu özel bölgelerin anne ve babalar içinde geçerli olduğu, özel bölgelerin bireyin kendisine ait olduğunu ve kimseye gösterilmemesi gerektiğini izah etmeliyiz. Çocuğun mahremiyeti daha iyi anlayabilmesi açısından özel bölgeleri anne veya babanın özel bölgeleri üzerinden değil, çocuğun kendi özel bölgeleri üzerinden ya da öğretici kitaplar üzerinden anlatmalıyız. Bir çocuğun özellikle 3 yaşı evresinde evde ve herhangi bir yerde çıplak dolaşmasına izin vermemeliyiz. Bu sayede çocuk kendi özel bölgelerini anlayacak ve kimsenin yanında çıplak dolaşılmayacağını keşfedecektir.” diye konuştu.

ÇOCUĞUNUZUN YANINDA GİYİNİP SOYUNMAYIN

Psikolog İlkim Seray Kılınç, çocuklarının mahremiyet duygusunun gelişebilmesi için onların özel alanlarına saygı duyduğumuzu hissettirmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Bu sayede çocuğun kendisine ve özel alanına saygı duyulduğunu anlayacağını ve ona göre davranacağını söyleyen Kılınç, “Çocuğun altını değiştirirken kimsenin olmadığı başka bir odada yapmak, banyoda iç çamaşırı ile yıkanmasını sağlamak, tüm kardeşlerle beraber değil herkesin ayrı ayrı ve üstlerinde özel bölgelerini kapatacak çamaşırları olması aslında çocuğa ve onun mahremiyetine duyduğumuz saygının birer göstergesi konumundadır. Ayrıca çocuğun başkalarının yanında giyinip soyunmaması gerektiği aralıklı olarak hatırlatılmalıdır. Fakat çocuğun mahremiyeti bütüncül olarak anlayabilmesi için anne babaların da çocuğun onları görmeyeceği bir alanda giyinip soyunması gerekir. Çocukların en geç 2 yaşından itibaren tuvalet eğitimin almaya başlamasını ve 4 yaş civarında tuvalet sonrası temizliğini tamamıyla öğrenmiş olmalarını bekleriz. Bunların öğrenildiği esnada çocuğa tuvaletini yaparken, tuvalet sonrası temizliğini yaparken kapının kapalı tutulması gerektiği kimsenin onu görmemesi söylenmeli ve uygulaması için ara sıra hatırlatarak motive edilmelidir” dedi.

ÇOCUĞUN ODASINA KAPIYI ÇALMADAN GİRMEYİN

Çocuklar ebeveynleri öğretmediği sürece mahremiyetin ne olduğunu anlayacağını belirten Kılınç, şunları söyledi:

“Bir odanın kapısı kapalıysa çocuğun nasıl davranması gerektiği örneklerle anlatılıp, yaşamın içinde çocuğa gösterilebilir. Örneğin; anne ve babanın yatak odasının kapısı kapalıysa onların odasına kapı çalınmadan girilmemeli ve anne baba da çocuğun odasına kapıyı çalmadan girmemelidir. Bu durum çocuğa evde geceleri kapı kapalıysa tıklamadan içeri girmemesini hatırlatarak yapılabilir. Bu şekilde çocuklar hem anne ve babasının kendine ait bir özel alanı olduğunu hem de kendisine ait bir özel alanın var olduğunu ve onun izni olmadan ihlal edilemeyeceğini anlamış olur. Mahremiyeti öğrenen çocuklar ileriki yaşlarında diğer bireylerin özel hayatına, özel alanına daha saygılı bireyler olur, kendi özel alan korumalarını da daha sağlıklı yapabilen bireyler olarak hayatlarına devam edebilirler.”