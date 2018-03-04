Çocuklar Duymasın 30. yeni bölümde Havuç sevgilisini ailesiyle tanıştıracak!

Çocuklar Duymasın 30. yeni bölümde Havuç, sevgilisi Alev'i ailesiyle tanıştırmaya karar veriyor. Havuç'un aslında Tutku ile birlikte olduğunu Haluk ile Meltem öğrenecek mi? İşte Çocuklar Duymasın dizisinin bu akşamki bölümünde yaşanacaklar...

Çocuklar Duymasın her Pazar izleyici karşısına çıkıyor. Kanal D'nin severek izlenen dizisi Çocuklar Duymasın'da yine olaylar karışık bir hal ald. Haluk ile Meltem Turku'nun inanılmaz değişimini görünce ne yapacak?

ÇOCUKLAR DUYMASIN 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Haluk ve Meltem, Havuç’un esrarengiz arkadaşı Alev’i çok merak etmektedir. Bu yüzden onları akşam yemeğine çağırırlar. Havuç’un arkadaşı Alev’le tanışmak için eve gelenler, Alev’in aslında aylardır kurtulamadıkları Tutku olduğundan habersizlerdir.

Haluk ve Meltem, Havuç’un Tutku ile samimi arkadaş olduklarını öğrenince ne yapacaktır? Öte yandan Gönül ve Tuna, asla yalan söyleyemeyen Sertaç’ı, Haluk’ların evine getirince ortalık karışır. Sertaç aklından geçenleri direkt söylediği için Taş Fırın Haluk’u oldukça sinirlendirir.